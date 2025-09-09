Kayyum Gürsel Tekin gerginlikten besleniyor! Özgür Özel'i karşılayacakmış
Yüzlerce polis dün (8 Eylül) Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. Çevik kuvvet ekipleri her kata biber gazı sıkarak içeridekilere müdahale etti.
Polis, dokunulmazlığı olan milletvekillerine de müdahale etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisin müdahalesi nedeniyle hastanelik oldu.
Yüzlerce CHP'li, polisin müdahalesi nedeniyle fenalaştı.
Mahmut Tanal, CHP İstanbul il binasına yapılan polis müdahalesinde gözünden yaralandı
Kayyum Gürsel Tekin de polisin açtığı yoldan il başkanlığına girdi. Polis her kata biber gazı ile müdahale ederken, kayyum Tekin de CHP'lilere yönelik polis müdahalesini sakince izledi. Hatta Tekin, bir ara otururken Ecevit'i anlatan bir kitabı eline alıp gülerek, "Bütün eski genel başkanlarımı özledim." dedi.
CHP'liler Tekin'e "Allah belanı versin"den "Utanmaz"a kadar yüksek sesle sert tepkilerde bulundu.
İçeridekilerin CHP'li olmadığını iddia eden kayyum Tekin, kendisiyle görüşmeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'i de tanıyamadı. Aytekin'i tanıyamayan Tekin'in, bir an yaşadığı korku ardından kim olduğunu öğrenince sakinleşmesi de kameralara yansıdı.
Kayyuma karşı o formül masada: Gürsel Tekin Bahçelievler'e giderse uygulanacak
Tekin'e karşı da CHP dikkat çeken bir hamle yaptı. CHP, İstanbul'un Sarıyer'deki binasını kapatarak Bahçelievler'e taşıdı. CHP'nin, Tekin'in buraya gelmesi durumunda binanın başka bir ilçeye taşınacağı öğrenildi.
Tekin dün TGRT Haber'e konuştu. CHP tarafından kayyum ilan edilen, örgüt ve yöneticiler tarafından istenmeyen Tekin, bugün İstanbul'daki CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu.
Son dakika | CHP'li Aytekin masayı yumruklayarak kayyum Tekin'e sordu: 5 bin polis ile buraya gelinir mi
Kayyum şunları sarf etti:
"CHP İstanbul Başkanlığı'nın "baba ocağı" olduğunu belirten Tekin, "Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarım benimle ilgili söyledikleri şeylere ağzım açıkta kaldı. Dedim bunlar bonzai içmişler." diyerek tepki gösterdi.
Polisler bizden kaynaklı değil. Öylesine tehditler oldu ki... Sosyal medya aparatlarıyla saldırdılar. Hindistan'dan Arap coğrafyasına kadar bot hesapları satın alındı.
Gürsel Tekin olunca şiddetli duruş sergilenmesi beni çok şaşırttı. Ne oldu da birden canavarlaştık? CHP İstanbul İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. Bunların ağabeyleriydim, kardeşleriydim, ne oldu böyle?
CHP örgütü kardeş kavgasına gelir mi? Emin olabilirsiniz bugün gerçek CHP'lilerin hiçbiri yoktu. Son 2 günde çeşitli ilçelere ‘gelin’ çağrısı yapıldı.
Önümüzdeki hafta Ankara'ya ziyaretim olacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'i ziyaret etmek istiyorum. Tabii ki kendisi bizim genel başkanımız. Genel Başkan karşılanmaz mı? Özel'i karşılayacağım. Yarın Özgür Özel'i karşılayacağım
İstanbul İl binası Sarıyer'dedir. Hukuken İstanbul üzerimize zimmetli.
Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye ihtiyacımızın olduğu bir ortamda bir yargı kararı varsa, o kararın doğru olup olmadığı konusunda ciddi bir mücadele edip onu lehimize çevirmeliyiz. İç kavga ve eski-yeni kavgası CHP'ye ve Türkiye'ye zarar verir. Hem Özel'e hem eski Genel Başkan ile sorun varsa bunları bir arada çözmeliyiz. 'O yaptı, bu yaptı' demek kolaycılıktır"