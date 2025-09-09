Kayyum Gürsel Tekin gerginlikten besleniyor! Özgür Özel'i karşılayacakmış

Yüzlerce polis dün (8 Eylül) Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. Çevik kuvvet ekipleri her kata biber gazı sıkarak içeridekilere müdahale etti.

Polis, dokunulmazlığı olan milletvekillerine de müdahale etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisin müdahalesi nedeniyle hastanelik oldu.

Yüzlerce CHP'li, polisin müdahalesi nedeniyle fenalaştı.

Mahmut Tanal, CHP İstanbul il binasına yapılan polis müdahalesinde gözünden yaralandı

Kayyum Gürsel Tekin de polisin açtığı yoldan il başkanlığına girdi. Polis her kata biber gazı ile müdahale ederken, kayyum Tekin de CHP'lilere yönelik polis müdahalesini sakince izledi. Hatta Tekin, bir ara otururken Ecevit'i anlatan bir kitabı eline alıp gülerek, "Bütün eski genel başkanlarımı özledim." dedi.

CHP'liler Tekin'e "Allah belanı versin"den "Utanmaz"a kadar yüksek sesle sert tepkilerde bulundu.

İçeridekilerin CHP'li olmadığını iddia eden kayyum Tekin, kendisiyle görüşmeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'i de tanıyamadı. Aytekin'i tanıyamayan Tekin'in, bir an yaşadığı korku ardından kim olduğunu öğrenince sakinleşmesi de kameralara yansıdı.

Tekin'e karşı da CHP dikkat çeken bir hamle yaptı. CHP, İstanbul'un Sarıyer'deki binasını kapatarak Bahçelievler'e taşıdı. CHP'nin, Tekin'in buraya gelmesi durumunda binanın başka bir ilçeye taşınacağı öğrenildi.

Tekin dün TGRT Haber'e konuştu. CHP tarafından kayyum ilan edilen, örgüt ve yöneticiler tarafından istenmeyen Tekin, bugün İstanbul'daki CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu.

Kayyum şunları sarf etti: