Mahmut Tanal, CHP İstanbul il binasına yapılan polis müdahalesinde gözünden yaralandı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul Başkanlığına atanan kayyumun binaya girdiği sırada yapılan polis müdahalesinde gözünden yaralandı. Tanal kaldırıldığı hastaneden yazılı bir açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesi için polisin müdahale ettiği sırada yaralandı.

Vücudunda darp izlerinin olduğu ve gözünden yaralandığı öğrenilen Tanal, hastanede tedavi altına alındı.

mahmut-tanal.jpg

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, paylaşımında şu mesajları belirtti:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

