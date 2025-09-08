CHP paylaşımlarına 14 gözaltı

CHP paylaşımlarına 14 gözaltı
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. 14 kişi gözaltına alınırken 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevik kuvvet ekiplerince ablukaya alındığı sırada sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında CHP’nin Seyrantepe’deki il binası yüzlerce polis tarafından çevrilmiş, aynı dakikalarda İstanbul Valiliği, abluka bölgesi dahil olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler sırasında yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9’unun, ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak:ANKA

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
CHP İl Başkanlığı önünde basına müdahale: ÇDG'den sert açıklama
CHP İl Başkanlığı önünde basına müdahale: ÇDG'den sert açıklama
Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Gürsel Tekin yorumu
Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Gürsel Tekin yorumu