CHP paylaşımlarına 14 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevik kuvvet ekiplerince ablukaya alındığı sırada sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında CHP’nin Seyrantepe’deki il binası yüzlerce polis tarafından çevrilmiş, aynı dakikalarda İstanbul Valiliği, abluka bölgesi dahil olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler sırasında yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9’unun, ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.