Tekin'den il binasının kapatılmasına ilişkin açıklama

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını taşıma kararının ardından açıklama yapan kayyum heyetinden Gürsel Tekin TELE1'den Ersin Eroğlu'na konuştu.

Sarıyer'deki il binasında başkanlık katına çıkamayan kayyum Gürsel Tekin, Eroğlu'nun sorularına şu sözlerle yanıt verdi:

“Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık.

Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani."

KAYYUM TEKİN, ÖZGÜR ÖZEL'İ SUÇLADI

Tekin, "Özgür Özel ile ya da CHP Genel Merkezi’nden biriyle görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da "Çok temasımız oldu. Bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Arkadaşlarımızın Ankara’da bina tartışması açması doğası gereği teması ortadan kaldırıyor" dedi.