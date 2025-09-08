Tekin'den il binasının kapatılmasına ilişkin açıklama

Tekin'den il binasının kapatılmasına ilişkin açıklama
Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul il binasının kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını taşıma kararının ardından açıklama yapan kayyum heyetinden Gürsel Tekin TELE1'den Ersin Eroğlu'na konuştu.

Sarıyer'deki il binasında başkanlık katına çıkamayan kayyum Gürsel Tekin, Eroğlu'nun sorularına şu sözlerle yanıt verdi:

“Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık.

Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani."

KAYYUM TEKİN, ÖZGÜR ÖZEL'İ SUÇLADI

Tekin, "Özgür Özel ile ya da CHP Genel Merkezi’nden biriyle görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da "Çok temasımız oldu. Bütün bu iyi niyetli tutumumuz sonuç vermedi. Arkadaşlarımızın Ankara’da bina tartışması açması doğası gereği teması ortadan kaldırıyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'İstesem 30 bin kişiyle gelirdim' diyen Gürsel Tekin'e Özçağdaş'tan yanıt
'İstesem 30 bin kişiyle gelirdim' diyen Gürsel Tekin'e Özçağdaş'tan yanıt
Son Dakika | Özgür Özel'in yeni çalışma ofisine gideceği tarih belli oldu
Son Dakika | Özgür Özel'in yeni çalışma ofisine gideceği tarih belli oldu