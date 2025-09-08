Kayyuma karşı o formül masada: Gürsel Tekin Bahçelievler'e giderse uygulanacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. CHP ayrıca Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaparak Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Buna göre polislerin abluka altına aldığı bina, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi. CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı binası olarak ise Bahçelievler İlçe binası olarak belirlendi.

39 İLÇE FORMÜLÜ

CHP Genel Merkezi, kayyum Gürsel Tekin'in CHP'nin Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binasına gitmesi durumunda İstanbul İl Başkanlığı'nın adresinin yeniden değiştirilmesi formülünü tartışıyor.

Buna göre 24 Eylül'de yapılması planlanan Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne kadar, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresinin değiştirilmesi, CHP Genel Merkezi'nin masasındaki seçenekler arasında bulunuyor.

"MASADA OLAN BİR KONU"

Konuya ilişkin CHP kaynakları tarafından Halktv.com.tr'ye yapılan değerlendirmede, "Henüz Genel Merkez tarafından kesinleşmiş değil ama masada olan bir konu. Genel Merkezin masasında bu seçenek. Eğer kayyum Gürsel Tekin yarın Bahçelievler'deki İl binasına girmeye çalışırsa bu seçenek hayata geçirilebilir. Bugün olduğu gibi yarın da teamüllere ve parti hukukuna aykırı davranışlar olursa partinin de her türlü yöntemle meşru müdafaası mümkündür" denildi.