Son dakika | CHP'li Aytekin masayı yumruklayarak kayyum Tekin'e sordu: 5 bin polis ile buraya gelinir mi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İstanbul İl Başkanlığı binasında kayyum Gürsel Tekin ile görüşmek için büyük uğraş verdi. Polisin tüm koridorları sardığı il binasında uzun uğraşlar sonucu kayyum Tekin'i bulan Aytekin Tekin'le birlikte il binasında bulunan basın odasına geçti.

Aytekin, direkt olarak "Nedir bu ya?" sorusunu yöneltmesi üzerine Tekin "Bu işin tarafı biz değiliz" dedi. Tekin daha sonra "Beni bir dinle" demesine karşılık olarak Aytekin "Ben seni dinledim ağabey. Basın açıklamanı dinledim. Tarafı değilsiniz, şikayetçi değilsiniz vesaire." dedi.

Aytekin daha sonra "Gürsel başkan 5 bin kişiyle buraya gelinir mi? 5 bin polisle buraya gelinir mi" diyerek masayı yumrukladı.

Polis ordusuyla il binasına gelen Tekin, Aytekin'e "Tek başıma geldim ben buraya" dedi. Tekin ayrıca "Bu tamamen bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir olay" dedi.