Katar ile temaslar had safhada: Eurofighter anlaşması için tarih belli oldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetinin Katar’a giderek Eurofighter Typhoon alımı için görüşmeleri sürdürdüğü, az kullanılmış 12 uçağın alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Anlaşmanın gelecek ay sonuçlanabileceği belirtildi.

DÜNYADA BİR İLK

Türkiye Gazetesine konuşan kaynaklar; KIZILELMA’nın yerli AESA radar ve GÖKDOĞAN füzesiyle gerçekleştirdiği testin uluslararası alanda dikkat çektiğini, bir insansız hava aracının kendi radarıyla hedef tespit edip füze fırlatarak başarıyla vurmasının dünyada ilk kez gerçekleştiğini aktardı.

Eurofighterlar 2030'da teslim edilecekmiş

Bloomberg Erdoğan'ın Katar ziyaretini yazdı: 28 adet ikinci el Eurofighter ve 16 yeni Tranche 4 talep edecek

C-130 İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Uçağın önce kuyruğunun koptuğunun bilindiği, kara kutuların çözülmesi ve enkaz incelemelerinin devam ettiği bildirildi. FDR sistemindeki teknik veriler ile kokpitteki ses kaydının birlikte değerlendirileceği, elde edilen bilgilerin özel yazılımlar aracılığıyla animasyona dönüştürülerek kazanın seyrinin analiz edileceği kaydedildi.

TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesi’nin teknik analizleri yürüttüğü, kaza kırım ekibinin raporu ile enkaz incelemesinin de nihai değerlendirmeye ekleneceği ifade edildi.