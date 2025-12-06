Katar ile temaslar had safhada: Eurofighter anlaşması için tarih belli oldu

Katar ile temaslar had safhada: Eurofighter anlaşması için tarih belli oldu
Yayınlanma:
Savunma kaynakları, Katar’dan Eurofighter alımı için görüşmelerin sürdüğünü, KIZILELMA’nın uluslararası yankı uyandıran testinin savunma alanında yeni bir aşama olduğunu ve Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin teknik incelemelerin çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetinin Katar’a giderek Eurofighter Typhoon alımı için görüşmeleri sürdürdüğü, az kullanılmış 12 uçağın alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Anlaşmanın gelecek ay sonuçlanabileceği belirtildi.

DÜNYADA BİR İLK

Türkiye Gazetesine konuşan kaynaklar; KIZILELMA’nın yerli AESA radar ve GÖKDOĞAN füzesiyle gerçekleştirdiği testin uluslararası alanda dikkat çektiğini, bir insansız hava aracının kendi radarıyla hedef tespit edip füze fırlatarak başarıyla vurmasının dünyada ilk kez gerçekleştiğini aktardı.

Eurofighterlar 2030'da teslim edilecekmişEurofighterlar 2030'da teslim edilecekmiş

Bloomberg Erdoğan'ın Katar ziyaretini yazdı: 28 adet ikinci el Eurofighter ve 16 yeni Tranche 4 talep edecekBloomberg Erdoğan'ın Katar ziyaretini yazdı: 28 adet ikinci el Eurofighter ve 16 yeni Tranche 4 talep edecek

C-130 İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Uçağın önce kuyruğunun koptuğunun bilindiği, kara kutuların çözülmesi ve enkaz incelemelerinin devam ettiği bildirildi. FDR sistemindeki teknik veriler ile kokpitteki ses kaydının birlikte değerlendirileceği, elde edilen bilgilerin özel yazılımlar aracılığıyla animasyona dönüştürülerek kazanın seyrinin analiz edileceği kaydedildi.

TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesi’nin teknik analizleri yürüttüğü, kaza kırım ekibinin raporu ile enkaz incelemesinin de nihai değerlendirmeye ekleneceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Siyaset
Haciz görüntülerine ilişkin Beşiktaş belediyesinden açıklama
Haciz görüntülerine ilişkin Beşiktaş belediyesinden açıklama
İmralı Süreci'nde PKK'lılara tek tek yargılama çözümü! İşte planlanan dört adım
İmralı Süreci'nde PKK'lılara tek tek yargılama çözümü! İşte planlanan dört adım