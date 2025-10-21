Bloomberg Erdoğan'ın Katar ziyaretini yazdı: 28 adet ikinci el Eurofighter ve 16 yeni Tranche 4 talep edecek

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye Katar’dan alınması planlanan Tranche 3A tipi uçaklara ek olarak, 16 yeni Tranche 4 tipi uçağı da satın almak istiyor. Anlaşmanın milyarlarca dolarlık değere sahip olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da

Söz konusu uçak transferi sürecinde, uçağın üreticisi konsorsiyum içinde yer alan Birleşik Krallık’ın aktif rol aldığı; Katar’daki Tranche 3A uçaklarının Türkiye’ye devrine aracılık ettiği aktarılıyor.

ANLAŞMA SÜRECİ

İngiltere, Eurofighter konsorsiyumu üyesi olarak, Tranche 3A jetlerinin Katar’dan Türkiye’ye transferini kolaylaştırıyor. Ankara ayrıca 16 yeni Tranche 4 jet satın almak istiyor; anlaşmanın toplam değeri milyarlarca dolar olarak öngörülüyor.

Görüşmeler teknik detaylar üzerinde devam ediyor ve anlaşma henüz kesinleşmiş değil.

NEDEN EUROFİGHTER?

Türkiye, dünyada ABD F-16’larını en fazla kullanan ikinci ülke konumunda ve daha önce başka yabancı modeller işletmedi. Avrupa ile savunma iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen Türkiye, Eurofighter teslimatlarının gelecek yıl başlamasını, yeni F-16’ların ise muhtemelen 2030’dan önce gelmemesini öngörüyor.

GEÇMİŞ ANLAŞMALAR VE DESTEK

Ankara, Temmuz ayında İngiltere ile 40 Eurofighter’lık ön anlaşma imzalamıştı. Konsorsiyum üyeleri (Airbus, BAE Systems, Leonardo) anlaşmayı destekledi; Almanya, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki enerji gerginliği nedeniyle iki yıldan uzun süre engel olmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, geride kalan günlerde “Savunma iş birliğinde artık herhangi bir kısıtlama yok” diyerek NATO ortağı Türkiye ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Doha ziyaretini Kuveyt ve Umman turunun bir parçası olarak Çarşamba günü gerçekleştirecek. Türkiye Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Katar hükümetlerinden ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İNGİLİZLER NEDEN SATIŞA İSTEKLİ?

Temmuz ayında, İngiliz savunma sanayi devi BAE Systems, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkeden Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi almayı beklediğini açıkladı.

Şirketin havacılık faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, Lancashire’daki Warton tesisinde yaptığı açıklamada, “İngiltere hükümeti ile çeşitli siparişler üzerine çalışıyoruz” dedi.

Hamilton, müzakerelerin satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna ise, “Evet, elbette” yanıtını verdi. Hamilton’un açıklamasına göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın da dahil olduğu toplam 150 adet Eurofighter Typhoon uçağı siparişe konu ediliyor.

İngiltere’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretimi, yeni siparişlerin gelmemesi nedeniyle bir süredir durma noktasına geldi. Bu durum, ülkenin kritik havacılık sanayii becerilerini kaybetme riski doğurdu.