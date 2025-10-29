Eurofighterlar 2030'da teslim edilecekmiş

Türkiye, hava kuvvetlerini yenilemek amacıyla İngiltere ile yeni bir savunma anlaşması yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye, 8 milyar sterlin karşılığında 20 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağı satın aldı.

YENİ TYPHOONLAR 2030'DA

Uçakların Türkiye’ye teslimatının 2030 yılında başlaması bekleniyor.

Anlaşmanın dışında, ikinci el savaş uçağı tedariki de gündemde. Buna göre Türkiye, Katar’dan 12 ve Umman’dan 12 adet olmak üzere toplam 24 adet Tranche 3A model savaş uçağı almayı planlıyor.

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Katar’daki uçakların en eskisinin 3 yaşında olması nedeniyle bu filonun kısa sürede Türkiye’ye teslim edilebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, 2017–2019 yılları arasında üretilen Umman’a ait uçakların ise İngiltere’de modernizasyon sürecinden geçmesi gerekiyor.