Kanal İstanbul'un gizli zengini belli oldu: AKP'li belediye sata sata bitiremedi!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergahındaki inşaat faaliyetleri hız kazandı.

İstanbul’un akciğerleri olarak bilinen Kuzey Ormanları’nın tahrip edilmesiyle birlikte, bölgedeki verimli tarım arazileri ve su havzalarında da rant odaklı projelerin odağı haline geldi.

Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi

Mahkeme süreci bitmedi inşaat başladı! CHP'den Kanal İstanbul hamlesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bölgeye ilişkin 34 ayrı proje için hazırlıklarını tamamladı. TOKİ, 18 farklı noktada konut inşaatı yürütürken ihaleleri de peş peşe sonuçlandırıyor.

232 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Bu süreçte AKP’li Arnavutköy Belediyesi de Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerini elden çıkarmaya devam ediyor. Belediye, son olarak 1’i Bolluca’da, 14’ü Haraççı’da olmak üzere toplam 15 taşınmazı satışa çıkardı. Satışa konu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 232 milyon 977 bin 190 TL.

SAT SAT BİTMİYOR

Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında satışa çıkarılan taşınmazların toplam bedeli 1 milyar 471 milyon 702 bin 789 TL’ye ulaştı. Arnavutköy Belediyesi, önceki yıllarda da aynı bölgede çok sayıda taşınmazı satış listesine almıştı. 2023’te 238 milyon 229 bin TL’lik 85, 2022’de ise 140 milyon 274 bin TL’lik 93 taşınmaz satışa çıkarılmıştı.