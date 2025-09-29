Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergâhındaki çalışmalar hız kazandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Çılgın proje' olarak tanımladığı proje güzergahında verimli tarım arazileri ve İstanbul’da 750 bin kişiye su sağlama kapasitesi olan Sazlıdere Su Havzası’nda binlerce konut inşa ediliyor.

Kanal İstanbul kıskacı üç ilçeyi sardı: 2 milyar TL'lik satış

İşte Kanal İstanbul gerçeği: 6 ayda toplanan para dudak uçuklattı!

Proje güzergahında yapımı planlanan 24 bin konuta ek olarak yapılacak olan 12 bin konut için geçen günlerde, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç farklı şekilde yapılan başvurulara bir ay geçmeden “ÇED gerekli değildir” onayını verdi. Bakanlığa sunulan ÇED dosyalarına göre, ilk başvuru Sazlıbosna’daki 13, 14 ve 15’inci bölge için yapıldı. Bu üç bölge için toplamda 14 milyar 694 milyon 903 bin TL harcanacağı belirtildi.

JET HIZIYLA SONUÇLANDI

Kanal güzergahında projeler jet hızıyla sonuçlanıyor. Bölgede yapılacak konutlar için 2 haftada 5 ihale sonuçlandı. 15-28 Eylül'de yayımlanan ihalelerin toplam sonucu ise 9 milyar 726 milyon TL'yi buldu. Bu ihaleler kapsamında Zinar Harita ve Star Plus Yapı İnşaat'a 2 milyar 148 milyon, Bulut Yeşil İnşaat Anonim Şirketi, Raymak Yapı Anonim Şirketi İş ortaklığına 1 milyar 858 milyon TL, İŞ MA Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2 milyar 517 milyon TL, ÖZ ER-KA İnşaat, Endülüs Altyapı İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığına 1 milyar 675 milyon TL, Yine Bulut Yeşil İnşaat Anonim Şirketi, Raymak Yapı Anonim Şirketine ise 1 milyar 528 milyon TL'lik ihale verildiği ifade edildi.