Kanal İstanbul kıskacı üç ilçeyi sardı: 2 milyar TL'lik satış

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul’un su, tarım ve orman alanlarını inşaat alanına çeviren Kanal İstanbul projesinin rant uygulamaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kanal projesi güzergahında onlarca ihaleye imza attı.

Sazlıdere Barajı havza koruma alanlarına binlerce konut için inşaat çalışmaları sürüyor. Proje güzergahında art arda ihaleler yapılırken, kamu arazileri de elden çıkarılıyor.

Halktv.com.tr geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) bağlı Emlak Yönetim, proje güzergahında yer alan Baklalı mahallesindeki 4 arsayı satışa çıkardığını gündeme getirmişti. Arnavutköy'de satışa çıkarılan taşınmazlar için 172 milyon TL satış bedeli belirlenmişti.

2 MİLYAR TL'LİK SATIŞ

Taşınmaz satışlarına ilişkin tepkiler sürerken Kanal İstanbul güzergahında 2 farklı ilçede çok sayıda taşınmazın satışa çıkarıldığı öğrenildi.

TOKİ, Başakşehir'e bağlı Kayabaşı mahallesinde 16 ve Çatalca Nakkaşlı'da 3 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Bu taşınmazların toplam satış bedeli 1 milyar 941 milyon 126 bin 121 TL. Bununla birlikte proje güzergahında satışa çıkarılan taşınmazların toplam bedeli 2 milyar TL'yi aştı. Satışa çıkarılan taşınmazlar konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, ticaret alanı, tarımsal niteliği korunacak plansız alan olduğu öğrenildi.

113 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

İstanbul'un su havzalarından Sazlıdere'nin yapılaşmaya açılması tepki çekmişti. Bölgede art arda konut ihalelerine çıkılıyor. Proje güzergahında inşaat çalışmaları başlayan ve ihalesi devam eden çok sayıda proje bulunuyor. Bu konut projeleri kapsamında en az 36.242 konut inşa edilecek. Bu konutlarda ise 113 bin nufüsun yaşayacağı ifade ediliyor.