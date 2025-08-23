Kanal İstanbul rantı durdurulamıyor: Tarım alanları parsel parsel satışta!

Kanal İstanbul rantı durdurulamıyor: Tarım alanları parsel parsel satışta!
Yayınlanma:
Kanal İstanbul projesi güzergahında yer alan tarım ve su havzaları, TOKİ’nin arsa satışları ve inşaat hamleleriyle yapılaşmaya açılmaya devam ediyor. Son olarak Baklalı Mahallesi’ndeki toplamda 65 bin 649 metrekarelik 4 tarım arazisi, 172 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Cengiz Karagöz-Halktv.com.tr-ÖZEL HABER

İstanbul’un su, tarım ve orman alanlarını da inşaat alanına çeviren Kanal İstanbul projesi rantı, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız kazandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kanal projesi güzergahında onlarca ihaleye imza attı. Sazlıdere Barajı havza koruma alanlarına binlerce konut için inşaat çalışmaları sürüyor. AKP'li Arnavutköy Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ), sık sık proje güzergahında arsa satışı yapıyor.

TARIM ALANLARI SATIŞTA

Son olarak TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetim proje güzergahında yer alan Baklalı mahallesindeki 4 arsayı satışa çıkardı. Plansız Alan olarak belirtilen söz konusu taşınmazların 1/100.000 ÇDP tarım alanı olduğu kaydedildi. 65 bin 649,82 metrekarelik 4 taşınmaz için 172 milyon TL'ye bedel belirlendi.

BİNLERCE KONUT İÇİN YENİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan üç farklı ÇED başvurusunda göre bölgeye toplamda 12 bin 92 adet daha konut yapılacağı belirtildi. Projeler “250 Bin Sosyal Konut Projesi” adı altında gerçekleştirileceği ifade edildi.

38473-1.jpg

38474-1.jpg

38475-1.jpg

38476-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Siyaset
KKM'nin bitişine CHP'den ilk tepki
KKM'nin bitişine CHP'den ilk tepki
CHP'li Nazlıaka açık açık sordu! "Komşu Anne projesi cemaat evlerine dönüşmeyecek mi?"
CHP'li Nazlıaka açık açık sordu! "Komşu Anne projesi cemaat evlerine dönüşmeyecek mi?"