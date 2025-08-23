Kanal İstanbul rantı durdurulamıyor: Tarım alanları parsel parsel satışta!

Cengiz Karagöz-Halktv.com.tr-ÖZEL HABER

İstanbul’un su, tarım ve orman alanlarını da inşaat alanına çeviren Kanal İstanbul projesi rantı, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hız kazandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kanal projesi güzergahında onlarca ihaleye imza attı. Sazlıdere Barajı havza koruma alanlarına binlerce konut için inşaat çalışmaları sürüyor. AKP'li Arnavutköy Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ), sık sık proje güzergahında arsa satışı yapıyor.

TARIM ALANLARI SATIŞTA

Son olarak TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetim proje güzergahında yer alan Baklalı mahallesindeki 4 arsayı satışa çıkardı. Plansız Alan olarak belirtilen söz konusu taşınmazların 1/100.000 ÇDP tarım alanı olduğu kaydedildi. 65 bin 649,82 metrekarelik 4 taşınmaz için 172 milyon TL'ye bedel belirlendi.

BİNLERCE KONUT İÇİN YENİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan üç farklı ÇED başvurusunda göre bölgeye toplamda 12 bin 92 adet daha konut yapılacağı belirtildi. Projeler “250 Bin Sosyal Konut Projesi” adı altında gerçekleştirileceği ifade edildi.