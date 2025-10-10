Mahkeme süreci bitmedi inşaat başladı! CHP'den Kanal İstanbul hamlesi!

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, itiraz ve değerlendirme aşamaları hâlâ sürerken Kanal İstanbul projesi için fiilen ihaleye çıkılmasının hem hukuki açıdan hem de kamu idaresinin tarafsız ve şeffaf olma yükümlülüğü bakımından yanlış olduğunu belirterek Meclis araştırması açılmasını istedi.

Yanıkömeroğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Önergenin gerekçesinde, projenin Marmara Denizi ile Karadeniz’i yapay bir su yolu ile birleştirmeyi hedefleyen ve yaklaşık 45 kilometrelik uzunluğa sahip dev bir beton kanal projesi olduğu vurgulandı.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak çevresel, jeolojik, ekonomik ve sosyal etkilerin birçok bilim insanı, meslek odası ve kurum tarafından ciddi biçimde eleştirildiği ve kamu yararı açısından olumsuz olduğu belirtildi.

"FAY HATTINA YAKIN BİR BÖLGEDE YER ALIYOR"

Proje güzergahı üzerinde yer alan Sazlıdere Barajı ve Terkos Havzası’nın İstanbul’un içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığını ifade eden Yanıkömeroğlu, kanalın inşasıyla birlikte bu kaynakların tuzlanması ve devre dışı kalması riski bulunduğunun altını çizdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik raporlarda, kanal çevresinde yeraltı su seviyelerinin düşeceği ve yeraltı suyu dengesinin bozulacağının vurgulandığına işaret eden Yanıkömeroğlu, ayrıca projenin Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir bölgede yer aldığına dikkati çekti.

MAHKEME KARARI YOK, İNŞAAT YÜKSELİYOR!

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi uzmanlarınca, kanal kazısı sırasında zemin dengesinin bozulabileceği, toprak kaymaları yaşanabileceği ve deprem sonrası tsunami riskinin artabileceğinin ifade edildiğini aktaran Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

“Kanal güzergahı boyunca yaklaşık 200 milyon metrekarelik tarım ve orman alanının yok olacağı belirtilmektedir. Projenin çevresinde oluşturulan ‘Yenişehir’ adı verilen yapılaşma alanları, İstanbul’daki nüfus yoğunluğunu artıracak ve trafik, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerini daha da baskılayacaktır. Aynı zamanda, bölgedeki mevcut köylerin yerinden edilmesine ve kentsel rant odaklı bir dönüşümün hızlanmasına neden olacaktır. Projeyle ilgili hazırlanan çevre düzeni ve uygulama imar planları hakkında açılan davalar devam ederken ve planlara yönelik çok sayıda itiraz yapılmışken, son günlerde TOKİ tarafından Kanal İstanbul güzergahında yer alan parseller için altyapı ve yapılaşma ihalelerine çıktığı ortaya çıkmıştır. Henüz hukuki süreçleri tamamlanmamış, itiraz ve değerlendirme aşamaları süren bir projede fiilen ihaleye çıkılması; hem hukuki açıdan hem de kamu idaresinin tarafsız ve şeffaf olma yükümlülüğü açısından yanlıştır. Ayrıca bu durum, mahkemelerin henüz karar vermediği bir konuda, fiili durum yaratılması anlamına gelmektedir.