Japon prensesten 7 sene sonra aynı jest! Tırnaklarına bu sefer de Türk bayrağını işledi
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, 2018'deki ziyaretinde olduğu gibi tırnaklarına Türk bayrağı yaptırdı.

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara’da yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” adlı sergiyi ziyaret etti.

aa-20250917-39138794-39138785-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

Bir dakika boyunca başını hiç kaldırmadı! Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısıBir dakika boyunca başını hiç kaldırmadı! Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısı

Ziyaret sırasında Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Sergide M.S. 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykelini yakından inceleyen Akiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’dan eserin Türkiye’ye nasıl getirildiği ve tarihî önemi hakkında bilgi aldı.

aa-20250917-39138794-39138784-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

Prenses Akiko, Türkiye'nin dört bir yanındaki 90 kazı alanından getirilen ve büyük bölümü ilk kez sergilenen eserleri de ilgiyle gezdi.

aa-20250917-39138794-39138783-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

Ziyarete Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Bakanlık yetkilileri de katıldı.

aa-20250917-39138794-39138782-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

Prenses Akiko’nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayrağı desenli süslemeler dikkat çekti.

aa-20250917-39138794-39138773-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

2018'DE DE TÜRK BAYRAĞINI TIRNAKLARINA İŞLETMİŞTİ

aa-20250917-39138794-39138772-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

aa-20250917-39138794-39138771-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

aa-20250917-39138794-39138770-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-arkeolojinin-altin-cagi-sergisini-ziyaret-etti-min.jpg

Prenses Mikasa, 2018'de de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Mikasa, bu ziyaretinde de tırnakları ile gündem olmuştu. Mikasa bu ziyaretinde olduğu gibi tırnaklara Türk bayrağı işletmişti. Tırnaklara yapılan benzer bu tasarım veya süslemeler de nail art olarak biliniyor.

