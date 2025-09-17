Bir dakika boyunca başını hiç kaldırmadı! Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısı

Yayınlanma:
Japonya İmparatorluk Ailesi’nden Prenses Akiko Mikasa, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda eğilerek büyük takdir topladı.

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyaretinin Ankara ayağında Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

aa-20250917-39137095-39137091-japonya-altes-prensesi-akiko-mikasa-anitkabiri-ziyaret-etti-min.jpg

Prenses Akiko, beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Millî Kulesi’nden yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk bırakan Prenses, ardından eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Prenses, bir dakikalık saygı duruşu esnasında başını kaldırmadan Atatürk'ün mozelesini önünde büyük bir saygı ile eğildi.

Japon prensesin, Atatürk'e karşı saygısı da büyük takdir topladı. Sosyal medyada birçok vatandaş, prensesin bu nezaketine övgüler yağdırdı.


Ziyaretin ardından Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Prenses Akiko, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.


15 Eylül’de İstanbul’a gelen Prenses Akiko Mikasa, Türkiye programı kapsamında Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak. Prensesin ayrıca Kırşehir ve Şanlıurfa’da da bazı etkinliklere katılması bekleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmesi amaçlanıyor.

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Türkiye
Diyarbakır'da veli şiddeti: Öğretmene saldırı kamerada
Diyarbakır'da veli şiddeti: Öğretmene saldırı kamerada
Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü
Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü