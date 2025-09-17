Bir dakika boyunca başını hiç kaldırmadı! Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısı

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyaretinin Ankara ayağında Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Prenses Akiko, beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Millî Kulesi’nden yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk bırakan Prenses, ardından eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Prenses, bir dakikalık saygı duruşu esnasında başını kaldırmadan Atatürk'ün mozelesini önünde büyük bir saygı ile eğildi.

Japon prensesin, Atatürk'e karşı saygısı da büyük takdir topladı. Sosyal medyada birçok vatandaş, prensesin bu nezaketine övgüler yağdırdı.



Ziyaretin ardından Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Prenses Akiko, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.



15 Eylül’de İstanbul’a gelen Prenses Akiko Mikasa, Türkiye programı kapsamında Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak. Prensesin ayrıca Kırşehir ve Şanlıurfa’da da bazı etkinliklere katılması bekleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmesi amaçlanıyor.