İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı
Son dakika... İzmir'in CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı...
İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de jandarma ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.
JANDARMADAN BELEDİYE BİNASINDA ARAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. NTV'nin haberine göre; Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramalarının sürdüğü bildirildi.
BUGÜN ÖZGÜR ÖZEL İZMİR'DE MİTİNG YAPACAKTI
CHP Lideri Özgür Özel, bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda mutlak butlana karşı miting düzenleyecek.
Gözaltındaki Mustafa Günay da Özgür Özel'e destek vermişti.