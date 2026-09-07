İYİ Parti'den iktidara Üsküdar tepkisi: Yaşananlar hak hukuk tanımazlığın ete kemiğe bürünmüş hali
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Üsküdar Belediyesi'ndeki sürece sert tepki gösterdi. Kavuncu, "Yaşananlar hak hukuk tanımazlığın ete kemiğe bürünmüş hali" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak iktidarın uygulamalarına sert tepki gösterdi.
"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE YAŞANANLAR ARSIZLIĞIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMESİDİR"
Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından belediye meclis üyelerinin gözaltına alınıp tutuklanması sürecine dikkat çeken Kavuncu, bu şartlar altında mecliste seçim yaptırılmaya çalışılmasını "hak hukuk tanımazlığı" olarak niteledi.
İYİ Parti kanadı, yaşanan sürecin demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığını ve milletin vicdanında kabul görmeyeceğini vurguladı.
"DEMOKRASİNİN ASKIYA ALINMASIDIR"
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik müdahaleleri sert bir dille eleştiren Buğra Kavuncu, sürecin hukuk anlayışını çiğnediğini belirtti. Kavuncu sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Belediyesi’nde yaşananlar arsızlığın, hak hukuk tanımazlığın ete kemiğe bürünmesi oldu.
Belediye Başkanı tutuklandı, yetmedi.
Belediyeye çökmek için hukuk, kanun ne varsa hiçbir şey tanınmıyor.
Meclis üyelerini önce gözaltına alıp ardından da tutuklayarak seçim yaptırmaya çalışmak demokrasinin askıya alınmasıdır.
Bu olanların millet vicdanında yeri yok!"