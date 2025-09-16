İsmail Saymaz MHP-Çağlayan Adliyesi gerilimini anlattı

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı yayında MHP ile İstanbul Çağlayan Adliyesi arasındaki gerilimi değerlendirdi.

MHP’nin bazı adli süreçlerden rahatsızlık duyduğunu belirten Saymaz, “MHP ile Çağlayan Adliyesi arasında zaman zaman düşük yoğunluklu gerilimler yaşanıyor” dedi.

Son olarak Bayrampaşa merkezli bir operasyon kapsamında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez ile babası olan Bayrampaşa MHP İlçe üyesi Emin Sönmez’in gözaltına alındığını hatırlatan Saymaz, MHP’nin bu iki isim hakkında hızlıca ihraç istemiyle işlem yaptığını da hatırlattı.

Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülküdaşım” dediği Selahattin Yılmaz’ın da benzer şekilde gözaltına alınıp tutuklandığı, ardından bu kapsamın genişletildiğini belirtti. Soruşturmadaki kişiler ile ilgili tüm eylemlerin Ankara’da gerçekleştiğini belirten Saymaz, dosyanın neden İstanbul’a alındığını ise şöyle açıkladı:

“Dosya İstanbul’da. Niçin? Tek bir eylemle bunu açıkladılar: Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası. O da nasıl? İBB’den tutuklu Fatih Keleş'in Selahattin Yılmaz’a haber gönderip 'bunu öldürün' dediği. Bu iddiayı herkes reddediyor. Ama buna yaslanarak dosya İstanbul’a geldi.”

İsmail Saymaz, Bahçeli’nin İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalara destek verdiğini, ancak sürecin uzamasına karşı olduğunu söyledi:

“Sayın Bahçeli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İmamoğlu ve İBB soruşturmalarına sahip çıkıyor. Öyle bu soruşturmalar boştur demiyor. Aksine daha ağır ifadeler kullanıyor. Ekrem İmamoğlu bırakılsın da demiyor. Fakat bu soruşturmaların yayılmasını ve büyümesini ve uzamasını istemiyor.”

Saymaz’a göre MHP, Ekim ayı itibarıyla davaların açılmasını ve sürecin kısa sürede tamamlanmasını istiyor. Buna karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iş yükü nedeniyle soruşturmayı genişletme eğiliminde.

"BAHÇELİ İSTEDİ SAVCILIK SERBEST BIRAKMADI"

Saymaz, MHP’nin Ahmet Özer’in serbest bırakılmasını istediğini ancak savcılığın buna yanaşmadığını da vurguladı:

“Sayın Bahçeli Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını istiyor fakat savcılık yanaşmıyor. Savcılık onu Kent Uzlaşması'ndan bıraktı fakat yolsuzluktan bırakmadı.”

Aynı şekilde, Resul Emrah Şahan’ın da Bahçeli’nin röportajının yayımlandığı gün İBB'den tutuklandığını hatırlatan Saymaz, “Büyük ihtimalle Kent Uzlaşması iddianamesi yazıldı, duruşması görüldüğünde orada bırakılacağı için ‘bari buradan da tutuklu kalsın’ mantık yürütülmüş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

MHP ÇALIK'IN DURUMUNDAN RAHATSIZ! FETİ YILDIZ'A BASKI VAR İDDİASI

Saymaz, MHP'nin bir başka rahatsızlığının da Mehmet Murat Çalık’ın durumuyla ilgili olduğunu belirtti. Savcılığın burada da serbest bırakmaya yanaşmadığını aktardı. MHP’nin genel tavrının Feti Yıldız’ın sosyal medya paylaşımlarından izlenebileceğini vurgulayan Saymaz, son dönemde bazı hesaplarda doğrudan Feti Yıldız’ın ismi verilerek MHP’nin eleştirildiğini belirtti:

“Feti Yıldız’dan ‘Ben böyle bir pozisyon tutmuyorum.’ diye açıklama yapması ondan talep ediliyor.”

Saymaz, bu tür paylaşımların İBB ve bağlantılı soruşturmalara dair olduğunu, doğrudan Çağlayan Adliyesi’nin bazı tasarruflarını hedef aldığını söyledi.

Saymaz, emniyet atamalarındaki MHP depreminin ile birlikte yaşananların MHP ile AKP, İçişleri Bakanlığı ya da yargı arasında doğrudan bir kopuş anlamına gelmediğini belirtti:

“Ne AK Parti’yle ne İçişleri Bakanlığı’yla ne de Çağlayan Adliyesi’yle MHP arasında bir kopuşu getirmez. Ama aynı hatta olmadıklarını, bazı tasarruflarda çatıştıklarını bize düşündürüyor.”

"ANKARA MHP'YE ÇAĞLAYAN BEŞTEPE'YE YAKIN"

İstanbul ve Ankara’daki yargı pratiği farklılığına da dikkat çeken Saymaz, “Ankara Adliyesi’ndeki hâkimlerin daha MHP’ye yakın çizgide oldukları ifade edilirken, Çağlayan pratiğinin daha Beştepe’ye yakın bir tutum aldığı söyleniyor” ded