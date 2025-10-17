İsmail Saymaz Merkez Bankası'ndaki devasa vurgunu tek kelime ile özetledi

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu Parantez programında Merkez Bankası'ndaki 100 milyon liralık devasa vurgunu anlattı.

Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) düzenlenen yolsuzluk operasyonunun sistemin en üst katlarına uzanan çürümenin göstergesi olduğunu söyledi.

Büyük Merkez Bankası vurgununa CHP'den ilk tepki! "Münferit değil rejimin aynası"

"YOLSUZLUK EĞER MERKEZ BANKASI'NA UZANMIŞSA..."

Saymaz, operasyonun boyutlarını ve aktörlerini anlattıktan sonra şu tespitte bulundu:

"Yolsuzluk eğer Merkez Bankası'na kadar uzanmışsa buralarda uç vermeye başlamışsa, Türk ekonomisi açısından devletin kurumları açısından güvenilirliğin alarm zilleri çalmaya başlamış demektir."

Saymaz’a göre bu operasyonun hedefinde yer alan isimler sadece teknik pozisyonlar değil; Türkiye’nin yakın dönemdeki kritik ekonomik kararlarına yön vermiş kilit aktörler:

“Tutuklanan kişi, 2016-2023 arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Emrah Şener. 200 liralık banknotun üstünde onun imzası var. Bu parayla alışveriş yapıyoruz. Bu kişi şu an cezaevinde.”

Son Dakika | İsmail Saymaz 100 milyon liralık vurgunu yazdı! Merkez Bankası açıklama yaptı

ŞİMŞEK VE ALBAYRAK'IN ALTIN ÇOCUĞU ŞİMDİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDU...

Saymaz, Şener’in AKP döneminde ve özellikle Berat Albayrak döneminde “parlayan bir yıldız” olarak görüldüğünü, Mehmet Şimşek tarafından da övüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

“Mehmet Şimşek, 2016’da onun atanmasına ilişkin şu paylaşımı yapmıştı: ‘Emrah Şener, en iyi ve en parlak ekonomistlerden biridir.’ Bugün aynı kişi suç örgütü lideri olarak tutuklandı.”

Saymaz, operasyonun merkezinde Merkez Bankası’nın 2024’te başlattığı iç denetim olduğunu ve beş ayrı başlıkta usulsüzlük tespit edildiğini söyledi. Bunlar arasında:

Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!

Energa adlı şirkete şartnameye aykırı verilen ihaleler,

Boğaziçi Üniversitesi’ne ihalesiz hizmet alımları,

Be Bold adlı reklam şirketinden teklif alınmadan yapılan alımlar,

Öğrencilere ayrılan yemek kartlarının Şener’in odasında bulunması,

Kurumlar arası kredi kartının şahsi harcamalarda kullanılması…

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN AÇIK ALAMETİ"

Saymaz yaşananlar münferit birkaç memurun işi değil, sistematik bir çürümenin işareti olduğunun altını çizdi. Tüm bu başlıkları özetleyen Saymaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası gibi özerkliğiyle bilinen, dürüst bürokratların görev yaptığı kabul edilen bir kurumda, yolsuzluk ağının oluşması başlı başına bir rezalet.

Öğrenci kartlarının bile kadar düşülmesi yahut işte banka tarafından teslim edilen kurum kurumsal kredi kartlarının şahsi amaçlar için kullanılması başlı başına bir rezalet ve çürümüşlüğün en güvenilir olması gereken katlara kadar yükseldiğinin açık alameti

Bankalararası vurgun merkezi

BABASI ASELSAN BAŞKANI

Saymaz Enarge şirketi üzerinden yapılan ihalelerin perde arkasında kamu görevinde bulunan etkili isimlerin bulunduğunu aktardı. Saymaz özellikle şu noktaya dikkat çekti:

“Enarge şirketinin kağıt üzerindeki sahibi Hüseyin Halit Özdamar, şirketin asıl sahibinin Taha Meli Arvas olduğunu söyledi. Arvas, o dönemde SPK Başkanvekili, şu anda EPİAŞ Genel Müdürü. Babası da Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı.”

İsmail Saymaz, Merkez Bankası’nın iç denetim yoluyla bu skandalı ortaya çıkarmış olmasının “ümit verici” olduğunu ancak bunun sistemsel bir sorgulamayı ortadan kaldırmadığını söyledi. Saymaz şunları ifade etti:

“Kurum kendisi tespit etmiş, savcılık da hızla harekete geçmiş. Bu temizlik işlevi önemli. Ancak Emrah Şener'in tutuklanması aklında başka siyasi kararlarda da, bugüne kadar fikir babası olduğu siyasi kararlarda da bir dolu soru işaretini beraberinde getirecek"

Saymaz, Şener’in tutuklanmasının sadece bir cezai süreç olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik yönetimi açısından da ciddi siyasi ve stratejik sorular doğurduğunu vurguladı.

Saymaz, 128 milyar dolar iddiası ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi tartışmalı uygulamalarda onun adı anılıyor: