Büyük Merkez Bankası vurgununa CHP'den ilk tepki! "Münferit değil rejimin aynası"

Büyük Merkez Bankası vurgununa CHP'den ilk tepki! "Münferit değil rejimin aynası"
Yayınlanma:
CHP'li Murat Emir, 'yerli kart' sistemi denilerek tanıtılan TROY üzerinden yapılan dev yolsuzluk skandalına tepki gösterdi. Emir, " Bu, münferit bir yolsuzluk değil, bir rejimin aynasıdır.” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) gerçekleştirdiği yolsuzluk operasyonu siyasetin gündemine oturdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iç denetimiyle ortaya çıkan usulsüzlüklerin ardından başlayan soruşturmada; ihale yolsuzluğu, zimmet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Şener’in kardeşine ve yurtdışındaki paravan bir şirkete yüz binlerce euro transfer ettiği öne sürülürken, “Be Bold” adlı bir şirketten doğrudan alım yapılması, öğrenci yemek kartlarının zimmete geçirilmesi ve kurumsal kartların şahsi harcamalarda kullanılması da iddianın parçası oldu.

Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!

CHP’den ilk tepki ise Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, yaşananları “rejimin aynası” olarak nitelendirdi.

Emir, “Bankalararası Kart Merkezi’nde yürütülen soruşturma, iktidarın yıllardır kurduğu çürüme düzeninin belgesidir” dedi.

100 milyon lirayı aştığı belirtilen vurgunun merkezinde TROY projesinin yer aldığını belirten Emir, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu BKM'de ihaleye fesat, zimmet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM’nin eski Genel Müdürü Baran Aytaş ve Genel Müdür Yardımcısı Bora Koç'un olduğu 8 kişi tutuklandı.”

YERLİ KART SİSTEMİ DEMİŞLERDİ...

Emir, TROY’un “yerli kart sistemi” olarak pazarlanmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“100 milyon lirayı aştığı tespit edilen vurgunun göbeğinde AKP’nin ‘yerli kart sistemi’ diye övündüğü, sürekli reklamlarını döndürdüğü TROY projesi var. Yetkisiz firmalara milyonlarca liralık işler verilmiş, ihalesiz kaynak aktarılmış, paravan şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirilmiş, kurumsal kartlar kişisel harcamalarda kullanılmış.”

Eski Merkez Bankası yöneticisi Emrah Şener’in kilit isim olduğuna dikkat çeken Emir, “Sistemin tam merkezindeki Emrah Şener, 2016 yılında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanıp 2023’e kadar görevde kalan bir isim” dedi.

Şener’in talimatıyla hareket ettiklerini söyleyen diğer tutukluların da Merkez Bankası kökenli olduğuna vurgu yapan Emir, “Baran Aytaş ve Bora Koç’un da Merkez Bankası kökenli olması, bu kritik yapının nasıl tek merkezden kadrolaştırıldığını açık biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Emir, “Bu vurgunun sorumlusu birkaç yönetici değil, bu düzeni kuran, bu isimleri yıllarca koruyan ve denetim mekanizmalarını felç eden siyasi iktidardır” dedi.

screenshot-2025-10-17-at-16-11-59-1-xte-murat-emir-bankalararasi-kart-merkezinde-yurutulen-sorusturma-iktidarin-yillardir-kurdugu-curume-duzeninin-belgesidir-merkez-bankasinin-ana-hissedari-oldugu-bkmde-ihaleye-fesat.png

"REJİMİN AYNASIDIR"

Emir X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle bitirdi: :

“BKM dosyası, kamu kaynaklarının nasıl denetimsiz bırakıldığını ve iktidar eliyle nasıl yağmalandığını çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu, münferit bir yolsuzluk değil, bir rejimin aynasıdır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Siyaset
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 3 tutuklama
İsmail Saymaz Merkez Bankası'ndaki devasa vurgunu tek kelime ile özetledi
İsmail Saymaz Merkez Bankası'ndaki devasa vurgunu tek kelime ile özetledi
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na 'vergi muafiyeti' tanındı!
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na 'vergi muafiyeti' tanındı!