Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'ın bugün kaleme aldığı 'Bankalararası vurgun merkezi' haberi hakkında açıklama yaptı. Savcılık, tutuklamaları doğrulayıp gözaltı işlemlerinin de 10 Ekim'de gerçekleştiğini yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi. TCMB’nin iç denetimiyle ortaya çıkan usulsüzlükler üzerine savcılık, ihale yolsuzluğu, zimmet ve dolandırıcılık dahil birçok suçlama yöneltti. Yaklaşık 100 milyon TL’yi aşan kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. İddialara göre Şener, ihale süreçlerini usulsüz şekilde yönlendirerek yakınlarına para aktardı; kardeşine ve yurtdışındaki paravan şirkete yüz binlerce euro transfer etti.

Savcılık, “Be Bold” adlı bir şirketten doğrudan alım, öğrencilere ayrılmış yemek kartlarının Şener’e bırakılması ve kurumsal kredi kartının şahsi kullanımını da zimmet suçu kapsamında değerlendirdi. Şener, 128 milyar dolar tartışmalarına konu olan politikaların da fikir babasıydı. Soruşturmada Enarge adlı firmanın sahibi kısa süre sonra serbest bırakıldı.

SAYMAZ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GETİRDİ

Geçen hafta Şener, Aytaç ve Koç'un gözaltına alınıp tutuklanmasını da kamuoyu haberdar olmamıştı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü, "Bankalararası vurgun merkezi" başlıklı yazı ile konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Merkez Bankası'nın Saymaz'ın haberini doğrulayan açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Savcılık, Saymaz'ın haberini doğruladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN, Hüseyin Halit ÖZDAMAR, Muhammed GÜVEN, Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER, Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde'' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurtdışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında; 10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN ve Muhammed GÜVEN’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER ve Hüseyin Halit ÖZDAMAR ise adli kontrol altındandır. Yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

