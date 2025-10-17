Son Dakika | Merkez Bankası'ndaki büyük vurgunu başsavcılık da doğruladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi. TCMB’nin iç denetimiyle ortaya çıkan usulsüzlükler üzerine savcılık, ihale yolsuzluğu, zimmet ve dolandırıcılık dahil birçok suçlama yöneltti. Yaklaşık 100 milyon TL’yi aşan kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. İddialara göre Şener, ihale süreçlerini usulsüz şekilde yönlendirerek yakınlarına para aktardı; kardeşine ve yurtdışındaki paravan şirkete yüz binlerce euro transfer etti.

Son Dakika | İsmail Saymaz 100 milyon liralık vurgunu yazdı! Merkez Bankası açıklama yaptı

Savcılık, “Be Bold” adlı bir şirketten doğrudan alım, öğrencilere ayrılmış yemek kartlarının Şener’e bırakılması ve kurumsal kredi kartının şahsi kullanımını da zimmet suçu kapsamında değerlendirdi. Şener, 128 milyar dolar tartışmalarına konu olan politikaların da fikir babasıydı. Soruşturmada Enarge adlı firmanın sahibi kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Geçen hafta Şener, Aytaç ve Koç'un gözaltına alınıp tutuklanmasını da kamuoyu haberdar olmamıştı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü, "Bankalararası vurgun merkezi" başlıklı yazı ile konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Merkez Bankası'nın Saymaz'ın haberini doğrulayan açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Savcılık, Saymaz'ın haberini doğruladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ şu açıklamayı yaptı: