Son Dakika | İsmail Saymaz 100 milyon liralık vurgunu yazdı! Merkez Bankası açıklama yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM), ihaleye fesat, zimmet ve dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, "Bankalararası vurgun merkezi" başlıklı yazısında; 100 milyon TL’yi aşan kamu zararının tespit edildiği belirterek dosyada, eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile eski BKM yöneticileri Baran Aytaş ve Bora Koç’un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandığını aktardı.

Bankalararası vurgun merkezi

İddialara göre, “çipli kart” ve “TROY yazılımı” ihaleleri usule aykırı biçimde Enarge adlı firmaya verildi; teslimattan önce ödeme yapıldı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne 44 milyon TL’lik iş ihalesiz verildi, Şener’in kardeşine ve Singapur’daki paravan şirkete yüzbinlerce euro aktarıldı. Kurumsal kredi kartlarının şahsi kullanımı ve sahte yemek kartları da dosyada yer aldı. Şener, ifadesinde suçlamaları reddetti. Aytaş ve Koç, baskı altında hareket ettiklerini savundu.

Merkez Bankası da Saymaz'ın bugün gündem olan haberine ilişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası, sürecin kendi iç denetimleri sonucu başlatıldığını belirterek şunları ifade etti: