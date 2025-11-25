'İmralı kararı nedeniyle' demişti: İstifa gerekçesi bambaşka çıktı

DEVA Partisi'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaret eden heyete üye vermemesinin ardından, parti kurucularından Abdurrahim Aksoy, partisinden dün istifa ettiğini duyurmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aksoy'un İmralı kararından önce istifa ettiğini ve gerekçesinin başka olduğunu ifade etti.

"İSTİFASINI FARKLI GEREKÇELERLE DUYURDU"

Aksoy'un 7 Şubat 2024'te kardeşinin AKP'den belediye başkanı adayı olduğu dönemde istifa ettiğini belirten Şahin, "Söz konusu istifa dün kendisi tarafından farklı gerekçelerle kamuoyuna duyurulmuştur" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunlar yer aldı:

"Dün partimizden istifa ettiğini duyuran kurucu üyelerimizden Sayın Abdurrahim Aksoy 7 Şubat 2024 tarihinde, kardeşi Fettah Aksoy’un Tatvan Ak Parti belediye başkanı adaylığı döneminde partiden istifa etmiştir. Söz konusu istifa dün kendisi tarafından farklı gerekçelerle kamuoyuna duyurulmuştur. Takdir kamuoyunundur."