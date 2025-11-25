'İmralı kararı nedeniyle' demişti: İstifa gerekçesi bambaşka çıktı

'İmralı kararı nedeniyle' demişti: İstifa gerekçesi bambaşka çıktı
Yayınlanma:
DEVA Parti kurucularından Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı kararı nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aksoy'un istifa gerekçesinin aslında başka olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaret eden heyete üye vermemesinin ardından, parti kurucularından Abdurrahim Aksoy, partisinden dün istifa ettiğini duyurmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aksoy'un İmralı kararından önce istifa ettiğini ve gerekçesinin başka olduğunu ifade etti.

Partisinin Öcalan kararına isyan edip istifa ettiPartisinin Öcalan kararına isyan edip istifa etti

"İSTİFASINI FARKLI GEREKÇELERLE DUYURDU"

Aksoy'un 7 Şubat 2024'te kardeşinin AKP'den belediye başkanı adayı olduğu dönemde istifa ettiğini belirten Şahin, "Söz konusu istifa dün kendisi tarafından farklı gerekçelerle kamuoyuna duyurulmuştur" açıklamasını yaptı.

PKK'dan ikinci CHP açıklaması: İlkinde 'zarar görür' demişlerdiPKK'dan ikinci CHP açıklaması: İlkinde 'zarar görür' demişlerdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunlar yer aldı:

  • "Dün partimizden istifa ettiğini duyuran kurucu üyelerimizden Sayın Abdurrahim Aksoy 7 Şubat 2024 tarihinde, kardeşi Fettah Aksoy’un Tatvan Ak Parti belediye başkanı adaylığı döneminde partiden istifa etmiştir. Söz konusu istifa dün kendisi tarafından farklı gerekçelerle kamuoyuna duyurulmuştur. Takdir kamuoyunundur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Siyaset
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu