Partisinin Öcalan kararına isyan edip istifa etti

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK terör örgütü lideri Öcalan'ı ziyaret etmesi AKP-MHP ve DEM Parti oylarıyla kabul edilmişti.

Karara tepki gösteren CHP İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. CHP'nin yanı sıra DEVA-Saadet-Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol grubu da Öcalan'ı ziyaret edecek heyette yer almama kararı almıştı.

DEVA PARTİSİ'NDE ÖCALAN KRİZİ

DEVA Parti'nin kararına parti içerisinden tepki geldi. Partinin kurucularından 22. Dönem Bitlis Miiletvekili Abdurrahim Aksoy partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINAN BİR TUTUMU ORTAYA KOYMUŞTUR"

"Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur" diyen Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: