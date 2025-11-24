Partisinin Öcalan kararına isyan edip istifa etti

Partisinin Öcalan kararına isyan edip istifa etti
Yayınlanma:
DEVA Parti kurucularından Abdurrahim Aksoy, partisinin Öcalan'a ziyaret konusundaki tavrı nedeniyle isitfa ettiğini açıkladı.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK terör örgütü lideri Öcalan'ı ziyaret etmesi AKP-MHP ve DEM Parti oylarıyla kabul edilmişti.

Karara tepki gösteren CHP İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. CHP'nin yanı sıra DEVA-Saadet-Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol grubu da Öcalan'ı ziyaret edecek heyette yer almama kararı almıştı.

DEVA PARTİSİ'NDE ÖCALAN KRİZİ

DEVA Parti'nin kararına parti içerisinden tepki geldi. Partinin kurucularından 22. Dönem Bitlis Miiletvekili Abdurrahim Aksoy partisinden istifa ettiğini duyurdu.

yeni-proje-13.jpg

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINAN BİR TUTUMU ORTAYA KOYMUŞTUR"

"Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur" diyen Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.
  • Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

kls.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

