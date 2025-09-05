İmamoğlu’ndan tarihi direniş mektubu! "Yerin yedi kat altına gömseniz de..."

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Program Çalıştayı’na gönderdiği mektup, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından okundu.

Mektubunda hem partiye hem ülkeye dair güçlü mesajlar veren İmamoğlu, yerel seçim başarısının ardından CHP’ye yönelik baskılara dikkat çekerek, bu süreçte yalnızca partinin değil halk iradesinin hedef alındığını ifade etti.

İmamoğlu, “Bugün mesele sadece CHP'nin başarılı olması değil, demokrasiye, cumhuriyete ve geleceğimize sahip çıkma meselesidir. Eğer birinci parti olmuş CHP'nin dahi önü kesilmeye çalışılıyorsa, bu yalnızca bir partiye değil, milletin iradesine yapılmak istenen çok açık bir darbedir” ifadelerini kullandı.

Tüm demokrasi güçlerine seslenen İmamoğlu, “CHP’li olsun ya da olmasın, demokrasiye inanan herkesin bu mücadeleye omuz vermesi bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur” dedi.

"ZİNDANLARINIZA DA YENİLMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, kendisine yönelen siyasi engellemelere ve yargı süreçlerine de değindi. Mektubunda,

"Önümüze diploma iptaliyle, hukuksuz tutuklamalarla engeller koyup milletimizin iradesine gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ama biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Bizleri korkutamazsınız, sindiremezsiniz, diz çöktüremezsiniz. Baskılarınıza yenilmedik, zindanlarınıza da yenilmeyeceğiz. ” diyen İmamoğlu, mücadelelerinin halktan aldığı güçle sürdüğünü vurguladı.

Parti içinde son bir yılda önemli bir dönüşüm süreci yaşandığını belirten İmamoğlu, “Kadrolarımızı yeniledik, vizyonumuzu genişlettik. Halkımızla aramızdaki mesafeyi kaldırdık. Artık CHP sınırlı bir kesimin değil, toplumun her kesiminin umudu olmuştur” dedi.

CHP’nin artık yalnızca seçim zamanı vatandaşla temas eden bir yapı olmaktan çıktığını belirten İmamoğlu, “Kendi doğrularını halka dayatan değil, halkın doğrularının sözcüsü olan bir CHP inşa ediyoruz” dedi.

CHP’nin yalnızca parti içinde değil, Türkiye genelinde de köklü bir değişim hedeflediğini vurgulayan İmamoğlu, “Biz gelir adaletsizliğini bitirmek, fırsat eşitliğini tüm çocuklara sunmak istiyoruz. Daha iyi çalışanın kazandığı, hayallerin bu topraklarda kurulabildiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz” dedi.

Kadınların eşit temsiline, bilimin rehberliğine ve adaletin üstünlüğüne dayanan bir Türkiye hayali kurduklarını aktaran İmamoğlu, “Bu hayal uzak değil. Çünkü milletimizin iradesi bu hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Mektubunda dünya genelinde sosyal demokrasinin karşı karşıya kaldığı krize de değinen İmamoğlu, “Kimlik politikalarını topluma dayatan sözde demokratlar geriliyor, toplumlar popülist sağa yöneliyor” tespitini yaptı.

CHP’nin buna karşı halkla bütünleşmiş, özgürlük ve adaleti esas alan, cesur bir sosyal demokrat model sunduğunu söyledi: “Bu vizyon yalnızca Türkiye için değil, bölge ve dünya için de umut olacaktır.”

"YERİN YEDİ KATI ALTINA GÖMSENİZ DE..."

İktidara da seslenen İmamoğlu, mektubunun sonunda kararlılık mesajı verdi: