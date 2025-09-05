Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Özgür Özel merak edilen tüm sorulara yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Görüşmede Altaylı’nın yönelttiği soruları yanıtlayan Özel, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasını ve Kurultay Davası'nı değerlendirdi.

Altaylı’nın “Kararı alan mahkeme yetkisiz bir karar vermiş olabilir ve sonuçta bir karar var. Ne yapacaksınız?” sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama dediğiniz gibi bir karar var ve bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde.

Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var.

Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde İstinaftan dönecek. "

Altaylı'nın, “Kayyum olarak atanan isim CHP kökenli, birlikte seçim süreci yürütülse daha sağlıklı olmaz mı?” sorusunu da yanıtlayan Özel, kayyum Gürsel Tekin’in niyetinin bu yönde olmadığını belirtti:

"Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel Bey sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil"

Özel, hukuksuz kararlara karşı yargıdan umutlu olduklarını, ancak iktidarın yargı üzerinde baskı kurabileceğini söyledi:

"Yüzde 100 döner. Tüm hukukçular AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 kere denediler 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp İstinaf mahkemesindeki hakimlere de tehdit ederler mi? Edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim. Emin olmak istiyorum"

Altaylı'nın “Ankara'daki Mutlak Butlan davası bu karardan etkilenir mi?” sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

“Etkilesin diye ayrıca da uğraşılıyor. Etkilememesi lazım ama etkilemez diyemiyorum.”

"Gerçi bana gelen bilgiler Kemal Bey'in görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız? Plan ne" sorusuna da Özel şöyle yanıt verdi:

"Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5 2 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç"

Özel, “Kemal Bey veya başkası dönerse ne yapacaksınız?” sorusunu ise net şekilde yanıtladı:

“Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur devam ederiz.”

Altaylı'nın, butlan ile gelecek yeni yönetiminin “İl başkanlarını görevden alabileceğini' söylemesi üzerine de Özel şöyle dedi:

“Doğru alabilir ama sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar kalamazlar orada. Yüksek Seçim Kurulu o yönetimi tanır ve onları yetkili görürse listeleri aday listelerini onlar belirler.”

Altaylı'nın "Sizi tasfiye edebilirler diyorum." demesi üzerine de Özel şöyle devam etti:

“Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez.”

Özel, kendisinin donulmazlığının kaldırılıp tutuklanma ihtimalini de gündeme getiren Altaylı’ya şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana Ankara'da otur mitingleri bitir. Biz de bu saldırıları bitirelim mesajı hala veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu bırak mitingleri durdur paşa paşa muhalefet yap diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar.

"Kabul etseniz ara verseniz ne olur? Taktik bir geri çekilme yapılamaz mı" sorusuna da Özel şöyle yanıt verdi:

"Yapamam. 50 miting 50 eylem yaptık. Vatandaş bize güvendi meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı. Her şey göze alıp geliyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayal kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hala bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum"

Son olarak Altaylı'nın, “CHP bölünürse yeni bir parti düşünülür mü?” sorusuna Özel kesin bir dille karşı çıktı: