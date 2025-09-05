Ağbaba: CHP'de değişimi hazmedemeyenler AKP yargısı ile işbirliği yaptı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak Gürsel Tekin’i kayyum olarak ataması CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV’de değerlendirdi.

Ağbaba, Ekrem Açıkel’e Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamada, yargı kararının siyasi bir operasyonun parçası olduğunu vurguladı.

Ağbaba, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’nin her ay oyunu artırdığını belirterek şunları söyledi:

“AK Parti'nin oyu düştü, bizim oyumuz yükseldi. Şimdi baktılar ki partide 23 Mart'ta adeta genel seçim havasında bir ön seçim yapıldı. İmamoğlu’nu cezaevine attılar. Bu siyasi operasyon yargı eliyle yapılan operasyonlarla da durdurulamadı.”

"DEĞİŞİM KURULTAYINI HAZMEDEMEYENLER AKP YARGISI İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI"

Ağbaba partisine yönelik operasyonun hedefinin CHP’deki değişimi engellemek olduğunu vurguladı.

“Bu operasyon 31 Mart seçimlerini hazmedemeyen AK Parti ile 4-5 Kasım'daki değişim kurultayındaki sonuçları hazmedemeyenlerin işbirliğiyle yapılmıştır” diyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Partinin değil Türkiye'nin 15,5 milyonun seçilmiş adayını cezaevine attılar. Bu siyasi operasyonlar, yargı eliyle yapılan operasyonlar bunu durduramadı. Ne yaptılar? Birden birden 4 Kasım'da yapılan kurultayın şaibeli olduğu iddiası gündeme gelmeye başladı.

Hiç uzatmadan altını çizerek kitabın ortasından konuşalım. Bu operasyon 31 Mart yerel seçimlerindeki başarıyı hazmedemeyenlerle 4 Kasım'daki değişim kurultayını hazmedemeyenlerin işbirliğiyle yapılmış bir operasyondur.

Bunu kimse söylemiyor, ben söylüyorum. Bakın, tekrar söylüyorum. 31 Mart seçimlerini hazmedemeyen AK Parti ile 4-5 Kasım'daki değişim kurultayındaki sonuçları hazmedemeyenlerin işbirliğiyle yapılmış bir operasyondur."

CHP'ye yönelik operasyonların sadece AKP'ye yaracağını Ağbaba şöyle ifade etti:

“Bu operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaramaz. Bu operasyon tutuklu öğrencilerden Osman Kavala’ya, Can Atalay’dan Selahattin Demirtaş’a kadar hiçbir siyasi mahkûma da yaramaz. Bu operasyon sadece AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a yarar.”

CHP'nin eski yönetiminin değişimi hazmedemediğini söyleyen Ağbaba şunları dile getirdi:

"Ancak geldiğimiz noktada maalesef bu bir siyasi operasyondur ve bu siyasi operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım kurultayında değişimi hazmedemeyenlerin hazmedemeyenlerin AK Parti yargısına su taşımasıyla oluşa olmuştur. Ve tamamen iftira ürünüdür.

Ve tamamen iftira ürünüdür. Biz sadece bir grup inanmış insanın Özgür Özel'in liderliğine inandık ve bir kurultaya girdik ve kurultayda çok kimse de beklemiyordu bu kurultay sonucunu ama sokağı dinleyen Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi berberle tıraş olurken tıraş olurken berberin sözünü dinleyen, bakkalın sözünü dinleyen delegelerin özgür iradesiyle bir değişim gerçekleşti. Maalesef bu değişimin sonuçlarını bir grup hazmedemedi."

Ağbaba, mahkemenin kararının partiye yönelik bir müdahale olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yargı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilmeye çalışılmakta. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının sebebi, yapılan mitinglerin engellenmesidir.”

Kayyum kararını kabul etmediklerini belirten Ağbaba, “Fatih Altaylı’nın cezaevine atılmasını nasıl kabul etmiyorsak, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine atılmasını nasıl reddediyorsak bu kararı da tanımıyoruz” dedi.

"BU İNSANLARIN YÜZLERİNE NASIL BAKACAKSINIZ"

Ağbaba, partideki bazı isimlerin AKP yargısıyla işbirliği içinde olduğunu öne sürdü:

“Bu operasyonda AK Parti yargısıyla işbirliği yapanlara söylemek isterim: İnsan Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakar, utanır. Hakan Bahçetepe'nin, Utku Caner Çaykara'nın, Rıza Akpolat'ın yüzüne bakar, utanır. Ahmet Özer'in, Mehmet Ali Çalışkan'ın, Buğra Gökce'nin yüzüne bakar, utanır.”

Ağbaba, operasyonun esas amacının CHP'yi etkisizleştirmek olduğunu söyledi: