İmamoğlu'na gelen yasağın mürekkebi kurumadan AYM'den emsal karar çıktı! Yasaya aykırıymış

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kitabına getirilen yasak tartışılırken Anayasa Mahkemesi (AYM), başka yayınlar hakkındaki toplatma ve satış yasağı kararlarının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

İMAMOĞLU'NA GELEN YASAĞIN MÜREKKEBİ KURUMADAN...

Ekrem İmamoğlu’nun savunmalarından oluşan “Millet Şahidimdir” adlı kitabına, henüz basım aşamasındayken el koyma, basımı durdurma, dağıtım ve satış yasağı getirildi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine verdiği karar ifade özgürlüğü ve toplumun bilgi edinme hakkı açısından tepki çekti.

İmamoğlu'nun kitabının toplatılması kararının mürekkebi henüz kurumamışken AYM'den kritik bir emsal karar çıktı.

AYM BU İTİRAZLARI BİRLEŞTİRDİ

İmamoğlu'nun kitabının toplatılması için bir AYM başvurusu henüz olmasa da tıpatıp benzer bir olay için yapılan tüm başvurular yüksek mahkemede birleştirildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari’nin kitapları, “Boyun Eğme” dergisi ve CHP’nin “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığının da aralarında bulunduğu yayınlara yönelik yasaklara yönelik tüm itirazları birleştip emsal bir karar verdi.

Toplatma, dağıtım ve satış yasağı kararlarının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine oy çokluğuyla hükmetti.

AYM, bu kararların yasada öngörülen koşullara uygun alınmadığını belirtti. Mahkemeye göre geçici bir tedbir olması gereken toplatma kararları, ceza yargılamasından bağımsız ve kalıcı yasaklara dönüştü.

Yüksek Mahkeme “Basın Kanunu” kapsamında toplatma kararlarının yasallık ölçütü sağlamadığını belirtti.

AYM, eser toplatılmasında “öngörülebilirlik ve belirlilik ölçütlerinin” sağlanmadığı ifade etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; Kararda ayrıca alınan kararlar yönünden “bir koruma tedbirinden çok nihai yaptırım niteliğinde kalıcı bir yasak hâline getirildiğini ortaya koyar niteliktedir” değerlendirilmesine de yer verildi.