Hal yasasının 11 yıldır ertelenmesini 'birileri' sağlamış! AKP'liler kulislerde anlattı

Yaş sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken, 2015’te hazırlanan Hal Yasası’nın neden hâlâ çıkarılmadığı yeniden gündeme geldi. AKP kulislerinden aktarılan iddiaya göre, üretici ile tüketici arasındaki fiyat artışlarını denetlemeyi amaçlayan düzenleme, aracı ve komisyonculardan kazanç sağlayan "birilerinin" baskısıyla 11 yıldır rafa kaldırıldı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, 2015’te hazırlanan Hal Yasası taslağının yıllarca rafa kaldırıldığını yazdı. Babacan’ın aktardığı AKP kulislerine göre düzenleme, aracıların ve komisyoncuların baskısı nedeniyle çıkarılamadı.

Yaş sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin soruşturmada 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin ürün arzını düşük, maliyetleri yüksek göstererek fiyatları artırdığı iddia ediliyor.

2015'TE HAZIRLANDI RAFA KALDIRILDI

Babacan’ın yazısına göre Hal Yasası taslağı, üreticinin gelirini korumak ve tüketicinin gıdaya daha uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak amacıyla 2015’te hazırlandı. Ancak taslak altı ay içinde gündemden düştü. Sonraki 11 yılda en az üç kez yeniden ele alınacağı konuşulsa da düzenleme yasalaşmadı.

AKP KULİSLERİNDE LOBİ İDDİASI

Babacan, AKP’li siyasetçilerin, komisyonculuk ve aracılıktan kazanç sağlayan kesimlerin girişimleri nedeniyle yasanın çıkarılmadığını öne sürdüğünü aktardı. Yazıda, bu sistemden yararlanan 50-60 şirketin fiyatları denetlemeye yönelik adımlar gündeme geldiğinde harekete geçtiği iddiasına yer verildi.

Babacan’ın hatırlattığı siyasetçi değerlendirmelerinden birinde, “Ne zaman gündeme gelse ‘birileri’ devreye girip engelliyor.” ifadesi kullanıldı. Babacan şunları yazdı:

"AKP’lilerin iddiasına göre, fırsatçılıktan, komisyonculuktan para kazananların kulisi yüzünden yasa çıkartılmadı.

Bu sistemden yararlanan 50-60 şirket, toplasanız bin kişilik bir grup, fiyatların kontrol edilmesi için ne zaman adım atılsa devreye girdi.

Enflasyonla mücadele ettiklerini söyleyenlerle, bu kaostan beslenen fırsatçılar, ‘kanka olunca’ yasa 11 yıl hasıraltı edildi.

“Hal Yasası baskı grupları yüzünden çıkarılmıyor. Üreticiden markete kadar arada yapılan fiyat artışlarının kontrol edilmesini sağlayacak mekanizma bir türlü kurulmuyor. Ne zaman gündeme gelse ‘birileri’ devreye girip engelliyor. Tefecisi, aracısı, ithalatçısı… Maalesef hep çıkar gruplarının lobisi kazanıyor…” diyen siyasileri bir kez daha anımsayalım."

Babacan ayrıca, AKP’li siyasetçilerin ekonomik programın tek başına yeterli olmayacağını düşündüğünü yazdı. Babacan'a göre bu isimler, hukuk, kamu ihaleleri ve adil rekabet alanlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor:

"Denetim mekanizması olmadığı için her biri ‘ortak iş tutup’ fiyatları manipüle edebiliyorlar.

Ekonomi ise patinaj yapıyor. AKP’li siyasiler bile, yürütülen ekonomik programın tek başına sorunları ortadan kaldıramayacağını savunuyor;

“Ekonomik programı tek başına sürdürmenin, bizi bu girdaptan çıkarmayacağı görüldü. Yapısal değişiklikler yapılmadan sonuç alınmayacağı ortada. Reformlarla programı desteklemesi gerekiyor.

Onların ne olduğu ise belli. Hukukun üstünlüğü, adalete güven, sosyal devlet anlayışı, ihale kanununda düzenleme, adil rekabet şartlarının oluşturulması, Türkiye’ye gelecek yabancı sermayeye güvence… Bunlar olmadan yol alamayız.

Bu ekonomik programın yapacakları buraya kadar. Bundan ötesi var. Program tek başına bizi aydınlığa çıkarmaz. Hele böylesine sıkışık bir takvimde mümkün değil, seçime 1,5 yıl kaldığını hesaba katarsanız, hiç şansı yok…"