Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen 6 başmüfettiş, 1 Ocak 2025-31 Mart 2026 döneminde yüzlerce firmayı inceledi. Hazırlanan iki soruşturma raporu doğrultusunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi. Soruşturmanın ilk iki aşamasında 41 şüpheli belirlendi, 38 kişi 15 Eylül'de gözaltına alındı.

Soruşturma raporlarına göre aracılar, Anadolu'daki köyleri dolaşarak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini kullandı. Çiftçilere ürünlerin kendi üzerlerinden gönderileceği söylenerek kimlik numaralarının toplandığı, ardından bilgileri dışında milyonlarca liralık e-Müstahsil makbuzları düzenlendiği tespit edildi.

Vergi müfettişlerinin denetim için sahaya inmesiyle bazı aracıların köylere giderek çiftçilere daha önce düzenlenen sahte belgeleri meşrulaştırmak amacıyla yüksek tutarlı makbuzlar verdiği de raporlara yansıdı.

ÖLÜ KİŞİLERİN ADINA BİLE MAKBUZ KESİLDİ

İncelemelerde 480'den fazla hayatını kaybetmiş kişi adına binlerce e-Müstahsil makbuzu düzenlendiği belirlendi. Bazı kayıtlarda yaklaşık 20 yıl önce ölen kişilerin adına dahi işlem yapıldığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre ürün miktarlarında da dikkat çekici farklar ortaya çıktı. Yılda 3 ton kestane üreten bir çiftçinin adına 91,9 ton, 70 ton armut üreten bir üreticinin adına ise 530 ton satış yapılmış gibi kayıt oluşturuldu. Üreticilerin yetiştirmediği ürünler için de makbuz düzenlendiği belirlendi.

ÇÜRÜK ÜRÜNLER BİRİNCİ KALİTE GÖSTERİLDİ

Raporda, tarlada kalan veya ıskartaya ayrılan elma, şeftali ve portakal gibi ürünlerin düşük miktarlarda satın alınmasına rağmen makbuzlarda çok daha yüksek miktar ve bedellerle gösterildiği belirtildi. Bazı çiftçilerin küçük miktardaki ürünlerinin başka üreticilerden alınan mallarla birleştirilerek tek bir çiftçinin kimlik numarasına işlendiği kaydedildi.

ÇİFTÇİLER SATIŞLARI KENDİLERİ DE YALANLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı üreticiler, adlarına düzenlenen makbuzlardaki satışların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Isparta'daki bir çiftçi yaklaşık 2 ton elma sattığını belirtirken adına 99 ton satış yazıldığını ifade etti. Başka bir üretici ise yalnızca portakal yetiştirdiğini söylemesine rağmen kayıtlarında nar satışı bulunduğunu belirtti. Bazı çiftçiler, makbuzlarda adına satış gösterilen şirketleri ilk kez müfettişlerden duyduklarını söyledi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE MALİYET ARTIRILDIĞI İDDİASI

Raporda, bazı tedarikçilerin ürünleri doğrudan satmak yerine araya komisyoncu şirketler koyarak maliyetleri artırdığı da belirtildi. Ataşehir Meyve Sebze Hali'nde faaliyet gösteren iki şirket arasında 600 milyon lirayı aşan naylon faturalarla yapay maliyet oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturma raporlarında ayrıca tarımla ilgisi bulunmayan kişiler ile yurt dışında yaşayan bir kişi adına da yüksek tutarlı makbuzlar düzenlendiği kaydedildi.