Hakan Fidan Tom Barrack ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede Terörle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör Sebastian Gorka'da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

TRUMP'IN KIDEMLİ DANIŞMANI DA KATILDI

TRUMP'IN KIDEMLİ DANIŞMANI DA KATILDI

Görüşmede ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka da yer aldı.

Görüşmenin Fidan'ın ABD ziyaretinden 4 gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

FİDAN'IN BEYAZ SARAY ZİYARETİ

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunmuştu.

Fidan, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Marco Rubio, Suriye Geçici Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da bulunduğu uzun bir toplantı gerçekleştirmişti.

Fidan, bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fidan ile Rubio arasındaki görüşmede, başta Gazze'deki ateşkes ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirmişti.

Görüşmeye ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan Fidan "Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk" demişti.

