Şara ile görüşen ABD Kongre Üyesi: Suriye'de federasyon olmalı

Salı günü Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Temsilci Marlin Stutzman, "Umudum, Kürtlerin ve Dürzilerin federal bir sistem geliştirebilmesidir. Ahmed Şara, Kürtlerin rolünü kabul etmelidir" dedi.

ŞARA ABD'Lİ DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİ'LERLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz salı günü ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeye Cumhuriyetçi Temsilci Marlin Stutzman da katıldı.

Görüşme ile ilgili Rudaw'a değerlendirmelerde bulunan Stutzman, bölgede olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Şara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecek

ABD KONGRE ÜYESİNDEN FEDERASYON VURGUSU

Kürtlerin ve Dürzilerin ABD'nin uzun süreli müttefikleri olduğunu vurgulayan Stutzman, Şara’nın Kürtlerle Dürzilerin ülkedeki rolünü kabul etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Suriye'de, Kürtlerin kendi bölgelerini yönetebilecekleri ve aynı zamanda Suriye'nin bir parçası olarak kalabilecekleri federal bir sistemi desteklediğini belirten Stutzman, ABD'deki federasyon sisteminin iyi işlediğini ve bunun Suriye için de olumlu etkilerinin olabileceğinden bahsetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Temsilci Marlin Stutzman

Kürtler ve Dürzilerin, özerkliklerini koruyacakları bir sistemi kurabilmelerini umduğunu dile getiren Stutzman şu değerlendirmede bulundu:

"Pazar akşamı, bir akşam yemeği toplantısında Başkan Şara ile birlikteydim ve sonrasında bir toplantımız daha oldu. Suriye'deki dini özgürlüklerden bahsetme fırsatı bulduk ki bence bu çok önemli bir konu. Din özgürlüğü olmadan ekonomik özgürlük olmaz.

Suriye'nin çok renkliliğinden bahsettik. Nisan ayında Suriye'ye gitmiştim ve çok güzeldi. Suriye halkı çok değerli. Çok güçlüler ve ülkelerini yeniden inşa etmek istiyorlar. Bu yüzden umudum, Başkan Şara’nın halkın ülkesini yeniden inşa etmesine izin vermesi, halkı bir araya getirmesi ve her bir unsura, her bir dine saygı duymasıdır."

ABD'li Barrack: Güçlü ulus devletler bir tehdittir

"SURİYE'DE FEDERAL BİR SİSTEM OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

"Kürtler uzun zamandır Amerika'nın müttefiki ve onlar bizim dostumuzdur, Dürziler de öyle. Başkan Şara'nın Kürtlerin rolünü ve aynı zamanda ülkedeki Dürzilerin rolünü kabul etmesi önemlidir" diyen Marlin Stutzman, "Suriye'de federal bir sistem olması gerektiğine inanıyorum, böylece Kürtler kendi vilayet veya eyaletlerini yönetebilirler ama aynı zamanda Suriyeli olarak ve Suriye bayrağı altında kalırlar. Federalizm burada, Amerika'da çok iyi işliyor" ifadelerini kullandı.

Stutzman değerlendirmesini şöyle sürdürdü: