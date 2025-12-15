Gülşah Durbay’ın unutulmayacak çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Kolon kanseri ile mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaşamını yitirdi. Genç yaşında vefat eden Durbay, tüm Manisa'yı hüzne boğdu.

Manisa’nın Koldere Mahallesi’nde Durbay'ın 1997 yılında çekilen bir fotoğraf gün yüzüne çıktı.

Fotoğrafta, ilkokul çağındaki çocukların taşıdığı “Çocuk yurdun temelidir” yazılı pankart dikkat çekti.

"CUMHURİYET BİR KIZ ÇOCUĞUNUN KÖYDEN ÇIKIP..."

Durbay’ın geçmişte yaptığı bir konuşmada kullandığı “Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır” sözü de bu fotoğrafla birlikte yeniden hatırlandı.

Koldere’den belediye başkanlığına uzanan bu yolculuk, pek çok kişi tarafından Cumhuriyet’in sunduğu fırsat eşitliğinin simgesi olarak değerlendirildi.

Fotoğraf, sevenleri tarafından “unutulmayacak bir Cumhuriyet hikâyesi” olarak yorumlandı.