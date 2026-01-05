İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz’da başlattığı soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 157 kişi hakkında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları serbest bırakıldı.

İZBETON davasında 3'üncü duruşma

Soruşturma kapsamında üç ayrı iddianame hazırlandı. Birinci iddianame, asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım işlerinde yolsuzluk iddialarını kapsıyor ve İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; burada 44 kişi için 3 ila 14 yıl arasında hapis cezası istendi. İkinci iddianame ise iş makinesi ve araç kiralama işlemlerine dair olup İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; bu dosyada 56 kişi için 3 ila 12 yıl 3 ay arasında ceza talep edildi. Her iki dosyada da yargılama başladı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Üçüncü iddianame ise, Tunç Soyer, Heval Kaya ve Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 sanık hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle “nitelikli dolandırıcılık” ve bu suçlara teşebbüs suçlarını içeriyor. Bu dosya İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; suçlamalar için 3 ila 45 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Yargılama sürecinde bazı sanıklar tahliye edilirken, Soyer ve Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dördüncü duruşma ise Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülecek. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya ile geçtiğimiz günlerde zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Şenol Aslanoğlu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların katıldı.

“CEZA VERİN GİTSİN"

Bilirkişi raporuna yönelik savunma yapan Heval Savaş Kaya, “Bilirkişi raporu dosyaya yenilik katmamış. İddianamenin aynısı. Dosyanın, bizim ne dediğimizin, ifadelerin bir kıymeti yok. Kâğıda yazık. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının bir kanıtı. O zaman ceza verin gitsin. Bu çaresizliğin karşısında ne yapacağız” dedi. Raporda tarafına istat edilen suçlara da değinen Kaya, “Belediyenin ‘zararım yok’ yazısına bir şey söyle. Kooperatiflerin de sözleşmeleri devam ediyor, oluşursa zararı da karşılayacaklar. Buna bir şey söyle. İnsana bu kadar zulmedilmez. Tapular, İZBB’de duruyorsa zarar nerede? Buna ilişkin de raporda bir şey yok. Almış rakamları koymuş, bilirkişi! Raporda, ruhsat gecikmelerine değinilmez mi! Bir kumpas ile operasyon ile yapılan mühürleme işleminin gecikmeye etkisine değinilmez mi? İZBETON’un 6306 sayılı Yasa ile ihale durumu olmadığını anlattık. Bu mesele 4734’e tabi değil çünkü para harcanmıyor dedik. Bir cümle ile yer almış. Muhtemelen verilmesi düşünülen raporu verdiler. Zarar tespit edilmemiş, muhtemel zarar suç mu? Bilirkişi, iddianameden sonra olan şeylerin hepsini saymış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. İZBETON’dan kooperatiflerden aldıkları teminatlara ne olduğunun sorulmasını istiyorum. Zarar için mi harcanmış? İZBETON’un kooperatiflere karşı zararı olduğu iddia ediliyor ya öncelikle o zararın tahsil edilmesi lazım. Tahsil edilmezse kamu zararı olur. İZBETON kooperatiflere karşı bir işlem yapmış mı onun sorulmasını talep ediyorum. Bu rapor, bir öncekinin aynısı. İfadelerin ve görüşlerin hiçbir kıymeti yok” açıklamasında bulundu.

SOYER: GECİKME OLMASA KAMU ZARARI OLACAK MIYDI?

Bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapan Tunç Soyer, “Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin o dönemki başkanı olarak İZBETON ile yapılan işlerde onayım var diyorum. Rapor, Örnekköy 3. Etapta dört ve Örnekköy 4. Etapta iki İZBETON’a bırakılmasının ve bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia ediyor. Aykırıysa bile burada bir suç şüphesi olamaz. Biz, bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca bilirkişi heyeti inşaatların ‘fenni’ kurallara uygun olduğunu belirterek, şu anki yönetimi aklama ve bizim hakkımızda şüphe oluşturma iradesi ortaya koymuştur. İnşaatlar durdurulmasa ve vaktinde bitse kamu zararı tespiti yapılacak mıydı? Bilirkişi heyeti İZBB ve İZBETON arasında protokolün kamu zararı olduğu kanısındaysa bu karar benim şahsi kararım değildir, meclis kararıdır. Öyleyse tüm meclis üyelerinin sanık sandalyesinde oturması gerekir. Bilirkişi özensiz raporu 6 aydır aradığımız, dolandırıcılık suçunun kimin lehine işlendiği sorusuna yanıt vermiş. Hem toplam kamu zararını hem de kime menfaat sağlandığını ortaya koymuş. Suçun failleri bizsek kimin lehine suç işlemişiz? Bilirkişi heyeti, 27 milyon 963 bin 92 kuruş kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmış. Gecikme olmasa da kamu zararı olacak mıydı? Ayrıca görevde olmadığım süre zaman diliminde de kamu zararından bahsediliyor. Ama gerçek öyle değil. Bu raporla, dolandırıcılık suçlaması tamamen ortadan kalmıştır. Elimizdeki bu rapor, bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır” diye konuştu.

HAKİM DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bilirkişi raporunu okumadığını dile getiren Şenol Aslanoğlu, heyetteki hakim değişikliğine tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Okusan olmuyor, okumasan olmuyor. Sussan olmuyor, susmasan olmuyor. Yeni hâkim, geldi. Yerine geldiğiniz hâkim, Ticaret Odası iznime şerh koyan hâkim. Savcılığın itirazına rağmen izin veren hakimdi. Anlattık ama anlattıklarımız işe yarıyor mu? Günlerce anlattık. Ama anlattıklarımızdan bir kelime koymamış demek ki boşuna anlattık. Zarar görenlerden bahsediliyor şimdi hakimler zarar görüyor. Lehimize en ufak bir şey olunca sürüyorlar. Anlatıyoruz ama şimdi hak verirseniz size de bir şey olabilir. Nitelikli dolandırıcılık, zimmette üçüncü kişiler… Bu olmazsa başka bir şey ile mi suçlanacağız? Mahkeme heyeti soruyor, Allah rızası için cevap ver! Mali bilirkişiler gelir gideri yazmış sadece. Ofisi, müşterisi bile olmayan bilirkişi…”

Aslanoğlu'nun ise raporu okumadığını belirterek bilirkişi raporu savunması için süre talep ettiği ifade edildi.