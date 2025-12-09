İZBETON davasında 3'üncü duruşma

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonda dalgalarından birisi de, 1 Temmuz sabahı İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinden sonra aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı kişiler, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, bazıları da serbest bırakıldı.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ilk iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istendi.

Yine "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" işlerine yönelik hazırlanan ve İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ikinci iddianame kapsamında 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Her iki dosyada da kişilerin yargılanmalarına başlandı.

İZBETON davasında eski genel müdür savunma yaptı: Kötü niyetli iç denetim raporu

SOYER, ASLANOĞLU VE KAYA HAKKINDA ÜÇÜNCÜ İDDİANAME

Ayrıca Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle üçüncü bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame de İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ASLANOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 kişinin yargılanmalarına başlanırken, ilk duruşmada İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Levent İşler, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Tınaztepe, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sertaç Dölek, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi.

İkinci duruşmada Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tunç Soyer Çerçioğlu'nu topa tuttu: Hakikat, mutluluk, onur bedelsiz olmaz

DOSYA KAPSAMINDA 3 TUTUKLU KALDI

3'ü tutuklu 65 kişinin yargılanmalarına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Şenol Aslanoğlu, avukatı da olan eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte geldi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Aliağa Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmayı, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Yüksel Taşkın, eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile partinin ildeki bazı yöneticileri de izliyor.

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanık avukatlarının tanık dinleme talepleri alınıyor.

Duruşmada, bazı tanık ifadelerinde ismi geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik’in tanık sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor.