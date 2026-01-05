Son Dakika | Erdoğan Trump ile görüşmesinden önce F-35 mesajı verdi

Son Dakika | Erdoğan Trump ile görüşmesinden önce F-35 mesajı verdi
Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile beklenen telefon görüşmesinden önce F-35'ler için kritik bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg News'a konuştu. Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce kritik bir F-35 mesajı verdi. Erdoğan ve Trump'ın telefonda görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, görüşmeden önce F-35'ler için şunları ifade etti:

"Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye’nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD’nin yanı sıra NATO’nun güvenliği için de önemli ve gereklidir."

Erdoğan, Filistin ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından da Gazze'deki görev gücü için şunları ifade etti:

"Gazze’de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu’na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir"

Maduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf ettiMaduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf etti

ERDOĞAN BUGÜN TRUMP İLE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin’deki son gelişmeler yer alıyor.

Bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği görüşmede, uluslararası diplomasi alanında atılabilecek yeni adımlar da ele alınacak. Görüşmenin, özellikle savaş bölgelerine yönelik diplomatik girişimlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

