'Gıda zehirlenmeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti'nin 'gıda zehirlenmeleri araştırılsın' talebiyle TBMM'ye sunduğu önerge AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti'nin gıda zehirlenmelerinin araştırılaması amacıyla verdiği öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ PARTİ'DEN GIDA ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Türkiye'de son günlerde peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmesi vakaları TBMM gündemine taşındı.

İYİ Parti, söz konusu vakaların araştırılaması amacıyla önerge verdi Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, "Cezalar caydırıcı olmadığına göre, hiçbir markanın, otelin, okulun, yurdun, işletmenin değeri bir tek insanın canından kıymetli değildir. Açıklanmayan pestisit analiz sonuçlarından, taklit tağşiş listelerinde yer alan firmalara uygulanmayan yaptırımlara, endüstri ile pazar, pazar ile tüketici arasındaki hattın güvenliğine kadar geniş yelpazede çalışacak bir araştırma komisyonu kurmak Türkiye için, bu Meclis için kaçınılmazdır" dedi.

Ruhsatlı firmalarca yapılması gereken ilaçlamanın, gelişigüzel şekilde, ruhsatsız kimyasallarla yapıldığını kaydeden Taşçı, "Zehirlenme olayının zaten önlenememiş olması bizatihi eksiklik değil midir?" ifadesini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'ndai çtiği kahve nedeniyle bir vatandaşın da zehirlendiğini hatırlatan Taşçı, "2021 yılında 4 yaşında bir çocuk nardaki pestisitten öldü bu ülkede, 4 yaşında pestisit yüzünden yediği meyveden öldü. Kayseri’de 23 öğrenci, Mardin’de 67 öğrenci; son birkaç gün içinde sadece yaşananlar. Bir gıdanın tüketilemeyecek hale gelmiş olması için ya ham madde temininde, ya taşınmasında, ya işlenmesinde, ya depolanmasında bir uygunsuzluk yaşanmış olması gerekir" şeklinde konuştu.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Söz konusu önerge AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Öneri üzerine AKP grubu adına konuşan Elazığ Milletvekili Erol Keleş, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi kontrollerinin risk esaslı sürdüğünü belirterek, "Bu çerçevede, 2024 yaz döneminde, özellikle turizm bölgelerinde 3 bin 405 denetim yapılmış, uygunsuzluğu tespit edilen işletmelere de gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ, HALK SAĞLIĞINI KORUMA HEDEFLERİYLE ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Eğitim ve öğretim dönemi içerisinde okul ve yurt kantinlerinde de 15 bin 88 denetimin gerçekleştirildiğini dile getiren Keleş, "Öğrencilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm önlemler hassasiyetle yürütülmüştür" ifadesini kullandı. Keleş, şöyle devam etti:

  • "Gıda zehirlenmesi bildirimi olduğunda Tarım ve Orman Bakanlığımız, gıda kaynaklı hastalıklara ilişkin resmî kontrol prosedürü kapsamında 81 il müdürlüğümüzde yine 7/24 saat çalışmaktadır. Şikayete konu ürünlerden, ham maddelerden ve üretim verilerinden aynı gün içerisinde numune alınmakta, hijyen koşulları değerlendirilmektedir; Sağlık Bakanlığıyla eş güdümlü çalışılmaktadır. Çalışmalarımız, halk sağlığını koruma hedefleriyle aralıksız devam etmektedir."

