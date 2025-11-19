Gıda güvenliği alarmı! Peş peşe zehirlenme vakaları

Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin yankısı devam ederken yurdun çeşitli yerlerinden zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Dün genç bir mühendis de Beyoğlu'nda içtiği Türk kahvesi yüzünden yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Fatih'te iki ayrı zehirlenme şüphesi daha medyana gelip bunlardan birinde can kaybı yaşanırken, Afyon'da da bir anne ve 3 çocuğunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

FATİH'TE BİR ZEHİRLENME VAKASI DAHA

Bugün (19 Kasım) İstanbul Fatih'ten bir zehirlenme vakası daha meydana geldi. Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül ve Emine Onur kardeşler, konakladıkları Hotel’de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

İki kardeşin 17.11.2025 günü Saat: 18:30 Hollanda’dan İstanbul’a geldiği odalarına yerleştikten sonra sonra Sirkeci de bulunan Efe Kemal isimli restoranda kavurma yedikleri, sonrasında Moss Lounge isimli restoranda geçtikleri burada nargile ve milkshake içtiklerini, akabinde Aksaray Polis Merkezinin yanında bulunan restoranda tavuk burger yedikleri öğrenildi.

Kardeşler, 18.11.2025 günü kahvaltı yaptıktan sonra ise, Balatta bulunan restoranda İşkembe çorbası içtikten sonra Kadıköy'de midye yedi.

Daha sonra Hafız Efendi isimli tatlıcıdan tatlı yiyip daha sonra konakladıkları otele geçerek buraya yakın bakkaldan bir cips alıp yedikleri öğrenilen kardeşler, 19.11.2025 günü saat:13.00 sıralarında mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile hastaneye başvurdu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

19 Kasım’da fenalaşan kardeşlerden Sadegül taburcu edilirken, 13 yaşındaki Emine’nin tedavisinin Çocuk Acil’de devam ettiği belirtildi.

***

FATİH'TE BAŞKA BİR VAKA

Fatih'te Almanya'dan İstanbul'a iş için gelen Fatih takıl şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

19.11.2025 günü saat 02.41 sıralarında nefes darlığı ve terleme şikayetiyle Gürhan Takıl'ın İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildikten kısa süre hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doktorlar, Takıl'ın ölüm nedeninin henüz neden kaynaklandığını bilememekle beraber Takıl'ın vücudunda herhangi bir darp yara kesi izi bulunmadığını da belirtti.

Takıl'ın kaldığı otelde aynı odayı paylaştıkları abisi abisi Ali Takıl ve Erem Çatır'ın aktardığına göre, ise Gürhan Takıl'ın Almanya'da yaşadığı 17.11.2025 günü İstanbul’a iş için geldiği, Takıl'ın herhangi bir hastalığının bulunmadığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve alkol kullanmadığı öğrenildi.

Takıl'ın 18.11.2025 günü sabah kahvaltıda çay içtikten sonra birlikte Sultan Ahmet Camii çevresine dolaşmaya gittikleri ve burada bir restoranda fasulye-pilav-ortaya et sote söylediklerini, birlikte gün boyu aynı şeyleri yedikten sonra otele gittikleri belirtildi.

Daha sonra otelin bahçe kısmında Gürhan Takıl ile çay ve nargile içtikleri sırada Takıl'ın kaşınmaya başladığı söylendi. Duş almak için odasında çıkan Takıl, yaklaşık 5-6 dakika sonra ağabeyini arayarak kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Bunun üzerinde Takıl'ın yanına çıkan ağebeyi ve arkadaşı, Takıl'ın nefes almakta zorlandığını ve aşırı terlemeye başladığını görünce 112'yi arayarak ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan takıl ise burada henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Takıl'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada otel sahibi ile görüşüldü.

Otel sahibi görüşmede oteli en son 1 yıl önce ilaçlattığı söyledi.

Takıl'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporu sonucu belli olacak.

***

AFYON'DA ANNE VE 3 ÇOCUĞUNDA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ!

Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı.

AİLENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulansa alınan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin yetişkin olan çocuğunun ise hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.