Fatih Altaylı duyurdu! "Özgür Özel'e bir ceza gelebilir"

22 Haziran'dan beri Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, gündeme ilişkin yorum, kulis bilgileri ve haberlerini yazılı olarak yapıyor.

Fatih Altaylı bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki miting performansını değerlendirdi. ,

Altaylı, “Özgür Özel'in performansı iyiydi. Beyoğlu mitingini sevmemiştim, Sinop'ta iyiydi” görüş bildirdi. Özel’in tarzına dair ise şu yorumu yaptı:

“Özgür Bey'in çekici yönü sinirlenirken neşesini kaybetmeyen güler yüzlü kızgınlığı. Bunu çirkin bir öfkeye çevirmemesi lazım.”

Altaylı, Türkiye'nin siyasette “kızsa bile gülümsemeyi bilen umut veren yüzlere” ihtiyacı olduğunu belirterek, Özel’in bu yöndeki tavrını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

BALIKÇI TEKNESİ DETAYI

Fatih Altaylı, Sinop mitinginde dikkat çeken bir detay üzerinden Özel hakkında cezai işlem uygulanabileceğini öne sürdü:

“Sinop mitinginden ya da eyleminden ötürü Özgür Özel'e bir ceza gelebilir. Bir balıkçı teknesinin dümenindeydi. Kaptan ehliyeti olmadan tekne kullanma cezası keserlerse hiç şaşırmam. Bir o kaldı çünkü.”

Altaylı, Özgür Özel’in MHP’ye yönelik “zeytin dalı” olarak yorumlanan açıklamalarının Cumhur İttifakı’nda bir etkisi olmayacağını savundu:

“O blokta sorun çıkma ihtimali yüzde 1 değil, binde birin bile altında. Bence CHP de bunu biliyordur. Bilmemek için aptal olmak lazım. Yeni CHP hiç de aptal değil.”

MHP’li Feti Yıldız’ın hukuk vurgusuna değinen Altaylı, bu açıklamaların MHP’nin AKP ile yollarını ayıracağı anlamına gelmediğini ifade etti:

