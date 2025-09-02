Fatih Altaylı duyurdu! "Özgür Özel'e bir ceza gelebilir"

Fatih Altaylı duyurdu! "Özgür Özel'e bir ceza gelebilir"
Yayınlanma:
Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel’in Sinop mitingindeki performansını yorumladı. Miting sonrası Özel’e ceza kesilebileceğini öne sürdü: “Kaptan ehliyeti yoksa ceza gelebilir.”

22 Haziran'dan beri Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, gündeme ilişkin yorum, kulis bilgileri ve haberlerini yazılı olarak yapıyor.

Fatih Altaylı bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki miting performansını değerlendirdi. ,

Altaylı, “Özgür Özel'in performansı iyiydi. Beyoğlu mitingini sevmemiştim, Sinop'ta iyiydi” görüş bildirdi. Özel’in tarzına dair ise şu yorumu yaptı:

  • “Özgür Bey'in çekici yönü sinirlenirken neşesini kaybetmeyen güler yüzlü kızgınlığı. Bunu çirkin bir öfkeye çevirmemesi lazım.”

Altaylı, Türkiye'nin siyasette “kızsa bile gülümsemeyi bilen umut veren yüzlere” ihtiyacı olduğunu belirterek, Özel’in bu yöndeki tavrını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

BALIKÇI TEKNESİ DETAYI

Fatih Altaylı, Sinop mitinginde dikkat çeken bir detay üzerinden Özel hakkında cezai işlem uygulanabileceğini öne sürdü:

  • “Sinop mitinginden ya da eyleminden ötürü Özgür Özel'e bir ceza gelebilir. Bir balıkçı teknesinin dümenindeydi. Kaptan ehliyeti olmadan tekne kullanma cezası keserlerse hiç şaşırmam. Bir o kaldı çünkü.”

Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"

Altaylı, Özgür Özel’in MHP’ye yönelik “zeytin dalı” olarak yorumlanan açıklamalarının Cumhur İttifakı’nda bir etkisi olmayacağını savundu:

  • “O blokta sorun çıkma ihtimali yüzde 1 değil, binde birin bile altında. Bence CHP de bunu biliyordur. Bilmemek için aptal olmak lazım. Yeni CHP hiç de aptal değil.”

MHP’li Feti Yıldız’ın hukuk vurgusuna değinen Altaylı, bu açıklamaların MHP’nin AKP ile yollarını ayıracağı anlamına gelmediğini ifade etti:

Son Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruzSon Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruz

  • “Bunu bilmek ve hatırlatmak MHP'nin bir demokrasi havarisine dönüştüğünün, demokrasi ve insan hakları uğruna AK Parti ile arasındaki köprüleri yıkacağı manasına gelmez. Devlet Bey'in dediği gibi vazo çatlamaz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Siyaset
Mansur Yavaş'ın adaylıkta masaya koyduğu iki şart! Yakınları açıkladı
Mansur Yavaş'ın adaylıkta masaya koyduğu iki şart!
Diyanet'te Ali Erbaş dönemi bitiyor! İşte koltuğuna oturacak sürpriz isim
Diyanet'te Ali Erbaş dönemi bitiyor! İşte koltuğuna oturacak sürpriz isim