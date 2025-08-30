Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe’den Kıvanç El’in sorularını yanıtladı. Özel Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik olduğu değerlendiren çıkışlarını ve komisyon tartışmalarına da değindi.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirirken, asıl muhatabın Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Özel, “AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim” dedi.

CHP lideri, Bahçeli’nin yargı bağımsızlığına yönelik mesajlarını değerli bulduğunu belirterek, “Bahçeli, iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli” ifadelerini kullandı. Özel, AKP içinde karar vericilerin bu noktada olmadığını dile getirdi:

Özel, Bahçeli’nin tepkisinin aslında ittifak ortağına yöneldiğini vurguladı:

“Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum.”

Bahçeli’nin demokratikleşme beklentilerinin AKP ile birlikte yürüyemeyecek noktaya gelmesi hâlinde, bu konuda işbirliğine açık olduklarını belirtti:

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim. Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı "terörsüz demokratik Türkiye" süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor.

Bahçeli, iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü. Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. "Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım" gibi bir derdim yok.

Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz.