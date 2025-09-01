Son Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Başsavcı Gürlek İBB soruşturmaları hakkında şöyle konuştu:

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”

İBB davasının canlı yayınlanması polemiği hakkında Gürlek şunları ifade etti:

"Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var"

Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiası Gürlek şu yanıtı verdi:

"Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.”

İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı iddiası da yanıt veren Gürlek, "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" dedi.

İBB dosyasında ismi geçen Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında Gürlek, kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

"İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış süreci dosyayı etkiler mi?" sorusuna da Gürlek şöyle yanıt verdi:

"İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabiki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında".

BAHÇELİ İDDİANAMELER BİR AN ÖNCE YAZILSIN DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışmalı İBB soruşturmasında iddianamelerin bir an önce yazılması gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli'ye en yakın isimlerden biri olan MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız da tutuksuz yargılamanın hukuk ilkelerinden biri olduğunu ifade etmişti. Yıldız, adli yıl açılışı için yayımlandığı mesajda da tutuksuz yargılamaya bir kez daha vurgu yapmıştı.

Bahçeli, ayrıca İBB soruşturmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duruşmalar TRT'de yayımlanmasın çağrısına da açıkça destek olmuştu.