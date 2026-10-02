Fahrettin Koca vakıf kurdu

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı İstanbul merkezli olarak tescil edildi. Vakfın mal varlığı 5 milyon TL olarak açıklandı.

AMAÇ EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre vakfın kurucusu Fahrettin Koca oldu. Vakfın amacı; kamu kuruluşlarının bütçelerinde yer alan eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyet yürütmek olarak belirtildi.

YÖNETİMDE ÜÇ İSİM VAR

Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edilen vakfın yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı.

İlanda, vakfın sona ermesi halinde tasfiyeden arta kalan mal varlığının, kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı (Kısa Adı: Fahrettin Koca Vakfı)

VAKFEDENLER: Fahrettin KOCA.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE

NO’SU: Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2026 tarihinde kesinleşen, 14.07.2026

tarihli ve E:2026/93, K:2026/188 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kamu kuruluşlarının bütçeleri içerisinde yer alan; eğitim, bilimsel

araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma

alanlarındaki faaliyetleri gerçekleştirerek kamu hizmeti ifa etmek ve vakıf senedinde belirtilen

diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası.)

YÖNETİM KURULU: Rıza UÇAN, Ahmet BULUT, Mehmet Kemal ÖZDEMİR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı kurucunun uygun göreceği başka bir yere

devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur