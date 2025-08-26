Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?

Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?
Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün meşhur Atatürk resmini kırpmasının ardından Fahrettin Altun'un başkanlığındaki kurum, orijinal resmi yakınlaştırarak paylaştı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki meşhur resmi kırpıldı. Atatürk’ün kayalık zirvede orduya yön verdiği anlara yer verilmedi. Emniyet’in bu tabloyu neden değiştirdiği açıklanmadı.

screenshot-2025-08-26-at-15-35-45-2-turk-polis-teskilati-emniyetgm-x.png

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın ardından görevden alınan ve dönem dönem birçok sosyal medya hesabını yönettiği iddia edilen Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmışEmniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmış

Altun’un İletişim Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “sansürlenenAtatürk fotoğrafını paylaştı.

Ancak fotoğraf geniş açılı hali yerine özellikle Atatürk kısmının yakınlaştırılmış biçimde yayımlandı. Bu nedenle görüntü kalitesinin düştüğü de fark edildi.

screenshot-2025-08-26-at-15-35-12-2-fahrettin-altun-fahrettinaltun-x.png

Altun, TİHEK’in bu fotoğraflı mesajını X hesabından yeniden yayımladı (RT).

Fahrettin Altun'un bir minibüs talebi bile kabul edilmedi! 25 katlı gökdelenden buralara...Fahrettin Altun'un bir minibüs talebi bile kabul edilmedi! 25 katlı gökdelenden buralara...

İŞTE ORJİNAL GÖRSEL

taarruz1.webp

Bu tablo, Türkiye'de Büyük Taaruz denilince akla gelen görsel olarak da biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Siyaset
Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!
Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi