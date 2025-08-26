Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?

Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki meşhur resmi kırpıldı. Atatürk’ün kayalık zirvede orduya yön verdiği anlara yer verilmedi. Emniyet’in bu tabloyu neden değiştirdiği açıklanmadı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın ardından görevden alınan ve dönem dönem birçok sosyal medya hesabını yönettiği iddia edilen Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmış

Altun’un İletişim Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “sansürlenen” Atatürk fotoğrafını paylaştı.

Ancak fotoğraf geniş açılı hali yerine özellikle Atatürk kısmının yakınlaştırılmış biçimde yayımlandı. Bu nedenle görüntü kalitesinin düştüğü de fark edildi.

Altun, TİHEK’in bu fotoğraflı mesajını X hesabından yeniden yayımladı (RT).

İŞTE ORJİNAL GÖRSEL

Bu tablo, Türkiye'de Büyük Taaruz denilince akla gelen görsel olarak da biliniyor.