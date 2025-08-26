Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmış

Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmış
Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında kullandığı tablodan Atatürk'ü sildiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Büyük Taaruz Zaferi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Büyük Taaruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taaruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi. Emniyet'in paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen fotoğraflarından biri kullanıldı.

Ancak, paylaşımda Atatürk'ün görselden silindiği görüldü.

buyuk-taaruz.png

gzrn2t0bgaagpnb-1.png

ÜNLÜ TARİHÇİDEN TEPKİ: SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Ünlü tarihçi Sinan Meydan konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlamak öyle mi? Ayıptır ayıp! Tablodan Atatürk'ü niye sildiniz? Paylaşımda Atatürk'ün adını niye anmadınız? Şunu asla unutmayın ki, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlanamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk tarihinden ve Türk ulusunun aklından, gönlünden silmeye kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA YANIT VERDİLER

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medya platformu X'te kullanıcılar paylaşımın yorum olarak binlerce Atatürk fotoğrafı koyduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Siyaset
Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!
Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!
Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?
Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz!
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi