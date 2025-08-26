Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz Zaferi paylaşımında Atatürk'ü kaldırmış

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Büyük Taaruz Zaferi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Büyük Taaruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taaruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi. Emniyet'in paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen fotoğraflarından biri kullanıldı.

Ancak, paylaşımda Atatürk'ün görselden silindiği görüldü.

ÜNLÜ TARİHÇİDEN TEPKİ: SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Ünlü tarihçi Sinan Meydan konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlamak öyle mi? Ayıptır ayıp! Tablodan Atatürk'ü niye sildiniz? Paylaşımda Atatürk'ün adını niye anmadınız? Şunu asla unutmayın ki, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlanamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk tarihinden ve Türk ulusunun aklından, gönlünden silmeye kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA YANIT VERDİLER

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medya platformu X'te kullanıcılar paylaşımın yorum olarak binlerce Atatürk fotoğrafı koyduğu ifade edildi.