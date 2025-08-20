Fahrettin Altun'un bir minibüs talebi bile kabul edilmedi! 25 katlı gökdelenden buralara...

Yayınlanma:
25 katlı binası da bulunan İletişim Başkanlığı'ndaki koltuğundan alınan Fahrettin Altun, yeni kurumunda 'olanak krizi' yaşadığı öğrenildi. TİHEK'in olanaklarını yetersiz bulduğu söylenen Altun'un kuruma yönelik 15 minibüs talebinin reddedildiği AKP'de kulislerinde yankılandı.

AKP iktidarının en güçlü isimleri arasında gösterilen Fahrettin Altun, Saray’ın gözde koltuğundan alındı.

İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Tenzili rütbe ile Saray’dan uzaklaştırılan Altun’un, geçtiğimiz haftalarda tartışmalı İBB soruşturmasında CHP lehindeki bazı belgeleri avukatı aracılığıyla doğrulaması dikkat çekmişti.

Sık sık AKP kulislerinden bilgiler veren Nefes'ten Nuray Babacan, Altun hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, Altun'un 'yeni makamına' alışmakta güçlük çektiği belirterek kurumun olanaklarını yetersiz bulduğunu yazdı. Babacan, Altun'un 'ilgili bakanlıklardan' 15 adet minibüs talep ettiğini fakat ret yediğini söyledi. Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Direkt gündemle ilgili olmasa da içinde Fahrettin Altun geçen tüm konular ilgi çekiyor. Kendisinin, görkemli İletişim Başkanlığı binasından sonra Bakanlıklar semtindeki yeni makamına alışmakta güçlük çektiği biliniyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı’nın olanaklarını yeterli bulmayan ve eksiklerini ilgili bakanlıklar üzerinden halletmeye çalışan Altun’un pek yol alamadığını öğrendik. Parti içindeki kulislere göre, en son ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs istediğinin reddedildiği anlatılanlar arasında."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

