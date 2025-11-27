Eski AKP'li bakandan Fatih Altaylı kararına sert tepki: Ceza yargılamasına konu edilmez

Eski AKP Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gazeteci Fatih Altaylı’ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karara tepki gösteren Çelik, Altaylı’nın ifadeleri, gerçek anlamda işleyen bir hukuk devletinde ve sağlam temellere oturmuş bir demokraside tepki çekebilir; fakat ceza yargılamasına konu edilmez" dedi.

Çelik, Fatih Altaylı'ya verilen hapis cezasına tepki gösterirken tutuklu eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın da ceza almadan tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

"CEZA YARGILAMASINA KONU EDİLMEZ"

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Altaylı, siyasi hayatım boyunca hakkımda elli yazı yazmışsa bunun kırk beşi aleyhtedir. Buna rağmen kendisini başarılı bir gazeteci; fikirlerinin önemli bir kısmına katılmasam da kendine has duruşu olan bir entelektüel olarak gördüm ve görmeye devam ediyorum.

Altaylı’nın tutuklu yargılanmasına yol açan ve neticede dört yıl iki ay hapis cezası almasına sebebiyet veren ifadeleri, gerçek anlamda işleyen bir hukuk devletinde ve sağlam temellere oturmuş bir demokraside tepki çekebilir; fakat asla ceza yargılamasına konu edilmez.

Aynı şekilde Sayın Hüseyin Kocabıyık’ın tutuklanmasına yol açan sözleri de gerçek bir demokraside eleştiriden öteye bir değerlendirmeye konu olmaz; hukuken cezai bir müeyyide gerektiren ifadeler olarak değerlendirilmez.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; konuşan toplumdan değil, otoritenin baskısı altında suskunlaşan ve içten içe gaz biriktiren toplumdan korkmak lazım.

Gazeteciler ve siyasetçiler, zaman zaman sözün şehvetine kapılarak maksadı ve haddi aşan veya dozu kaçan konuşmalar yapabilirler. Bu durumda muhatapları çıkar gerekli cevapları verir; gerekiyorsa maddi ve manevi tazminat davaları açılır. Demokratik işleyişin doğal mekanizması budur.

Ağır konuşsalar bile, muhalif gazeteci ve siyasetçilerin hapse konduğu bir ülke, kontrol ve denge mekanizmalarını yitirmiş demektir. Bu nedenle, Sayın Fatih Altaylı hakkında verilen kararın temyiz sürecinde bozulmasını ve Sayın Hüseyin Kocabıyık’ın ceza almadan tahliye edilmesini ümit ediyorum.

