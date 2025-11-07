Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında düzenlenecek törenlere katılma üzere Azerbaycan'a gideceği açıklandı.
ERDOĞAN AZERBAYCAN YOLCUSU
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."
8 KASIM ZAFER GÜNÜ
Azerbaycan'da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferini anmak için 8 Kasım'da kutlanan resmi bir bayramdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2020 tarihli kararnamesiyle ilan edilen bayram, Şuşa'nın geri alındığı gün kutlanmaktadır.