Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek

Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında düzenlenecek törenlere katılma üzere Azerbaycan'a gideceği açıklandı.

ERDOĞAN AZERBAYCAN YOLCUSU

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

erdogan-ucak-selamlama-aa-2217121.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a 'hakaret' yanıtı! "Geçmişte söylediklerini saysam canlı yayın kesilir"Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a 'hakaret' yanıtı! "Geçmişte söylediklerini saysam canlı yayın kesilir"

8 KASIM ZAFER GÜNÜ

Azerbaycan'da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferini anmak için 8 Kasım'da kutlanan resmi bir bayramdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2020 tarihli kararnamesiyle ilan edilen bayram, Şuşa'nın geri alındığı gün kutlanmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Siyaset
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu
Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı
Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı