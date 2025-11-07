Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a 'hakaret' yanıtı! "Geçmişte söylediklerini saysam canlı yayın kesilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara’da İhsan Doğramacı Cami’de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Cuma cuma ne diyeyim? Dinime küfreden Müslüman olsa 2022 şurada var yazdım siz sordunuz. 2022 yılı 8 Ocak günü "Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var" şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor.

"Ağzını bozdu hakaret etti" diyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşine evladı ve babasının tutuklandığı gün Sosyal medya trolleri, o trolleri yönlendiren ordular ve sözde birtakım şeyler de falan neler yazıldı çizildi gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızı içeri attıkları yetmiyor.

Haysiyetleriyle oynuyorlar. İtine köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor, kimlere dediğimi bütün herkes biliyor.

Ama burada Sayın Akın Gürlek'in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabii davanın içeriğinde ne diyor? Ben Akın Gürlek'e ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti.

O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım.

Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcıları da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net.

Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız.

Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz.

Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye'nin 1. Partisi olduğumuzda ki Erdoğan'ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta o ne diyor?

Ülkemizin 2. büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde 1. partiyim.

Son seçim söylüyorsa 1. partiyim. İlk kurulan parti diyorsa 1. parti.

Türkiye'nin 1. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana onu söyle bunu söyleme falan.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir. Onun dışında esas mesele şu. Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var.

Anayasada Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. İki maddeye rağmen Anayasa Mahkemesinin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesindeki bir 1. kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o anayasayı yok sayarak direniyor.

Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın sizin atadığınız Adalet Bakanı başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor.

Türkiye'de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden, adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor? Bundan sonra 1. kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı...

Bir buraya baksınlar. İkincisi Akın Gürlek sizin yönettiğiniz ülkenin anayasasında nal gibi 140. madde diyor ki hakimler ve savcılar görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev üstlenemezler, gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar. Net.

Akın Gürlek bir kere 10 ay boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Eti Maden şirketinden Euro bazında ek gelir sağlamış.

Görev üstlenmiş. Bu firma Varlık Fonunda olduğu için Erdoğan'ın yönettiği Varlık Fonunda olduğu için Varlık Fonundaki bir firmadan da gelir sağlamış kendisine. Kendini kurtarmak için suçüstü yakalandı. Biz bugünkü günceli bir takip ediyorduk.

O kendisi dedi ki ben bunu Bakan Yardımcılığımken başladım dedi. Dönüp bakıldığında Bakan Yardımcısıyken de başlayıp sonra bıraktığını, savcı olduktan sonra bir ay sonra başlayıp ben 2 Temmuz günü Hollanda'ya, Lüksemburg'a bakmak lazım dediğimden 4 gün sonra ayrıldığını görüyoruz. Burası zaten suç.

Kendi itiraf ettiği kısımla ilgili Anayasa 140 son hakimlerin, savcıların aldığı idari görevler Adalet Bakanlığındadır ve savcılık, hakimlik unvanlarını taşırlar. Bu sırada aynı kurallara onlar da tabidir. Akın Gürlek İstanbul'dan Bakan Yardımcılığına giderken meslekten ayrılmadı. Ayrılsaydı şimdi kabulünün yapılması lazımdı yeniden.

Bu iki işlem de yok. Meslekten ayrılma, mesleğe geri dönüş. Yani hakim savcı sıfatıyla gitti. Zaten HSK'da Adalet Bakanını temsil görev yaptı. Hakim ve savcı sıfatıyla HSK'da Başkan Vekili olarak. Anayasa diyor ki o dönemde de yapamazsın. Yani Akın Gürlek'e ben bir söyledim. İkinciyi de o itiraf etti. Şimdi hakimler savcılar grubunun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım.

Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Bunu yapabiliyorsa Adalet Bakanı kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz? HSK'nın Akın Gürlek'in kendi ağzıyla söylediği hakimken, savcıyken, hem Adalet Bakan Yardımcısıyken hem İstanbul Cumhuriyet Baştan iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde 10 ay, birinde 1,5 yıl maaş aldığı çıkmış ortaya.

Daha ne konuşuyorsunuz? Maaş almasa bile görev üstlenemez zaten. Ki maaş almış. Dün çıkarmış bir avukatını bizim partimizden, bizim kitlemize hitap edebilecek bir arkadaşın yanına. Ki o kanal hükümeti rahatsız edecek KJ yazmayın diye kanalın patronunun karısının WhatsApp grubuna yazı yazdığı kanal. Gazeteciliğin en ayaklar altına alındığı kanal. Gazetecilere hakaret edilen kanal

. AK Parti'yi ürkütecek KJ istemiyor mu arkadaşlar diyor. Bu nasıl altyazı diyor. Kaç kere uyaracağım diyor. O kanalda maaşla çıkmış bir arkadaş karşısına Akın GürleK'in avukatını getirmiş. İlişkilere bak. Diyor ki "Yok efendim önceden oldu." O da suç. Sonradan olmadı. Yok başvurduk da bilmem ne de falan filan. Hikayeyi bırakın. Bunların hepsini muhakkike anlatacaksınız.

Ben muhakkik raporunda göreceğim. HSK kararında göreceğim. HSK'da bir muhakkik bir yolunu bulacak ve diyecek ki "Böyle böyle böyle böyle anayasa böyle yazıyorken, kanun böyleyken bu belgeler doğruyken ki doğru olduğunu da inkar etmiyorlar Akın Gürlek HSK'ya göre suç işlemedi diyecek ben o zaman inanacağım. Bir atayın, bir muhakkiki görelim, bir sorgulansın. Bu adam herkese soruşturma açıyor da soruşturmadan muaf birisi olabilir mi ülkede? Bu ayrıcalıklı adam mı? Bir şey mi bu? Vardı öyle ayrıcalıklı adamlar. İşlediği suçtan sorumlu olmayan. Arena mı burası? Sen arenada imparator musun? Böyle yapınca Akın kafayı kesiyor ve işlediği cinayetten mesul değil. Böyle mi yaptın sen Akın'a? Akın senin gladyatörün mü? Burası hukuk devleti ise bu kurala uymadıysa suçüstü yakalandıysa ebeleme, gebeleme yok.

Açacaklar soruşturmayı, tayin edecekler muhakkiki, verecekler cezasını. Hepimiz göreceğiz. O zaman hukuk devleti inanır. Yoksa bu ülkede dünya kadar insan. Akın Gürlek sadece iddia ediyor. Arkadaşlar sadece iddia ettiği kişilerin eşlerinin, çocuklarının pasaportlarını alıyor elinden ya.

Suçu ispatlamadan iddianameyi bile yazmadan, yargılama olmadan, kesinleşmiş yargı kararı olmadan Halen daha açıklamasında İmamoğlu suç örgütü diyor.

Bunu demek için bu iddianın yargıda birinci kademede istinafta ve Yargıtay'da onaylanması lazım.

O zaman diyebilirsin. Ya masumiyet karinesi diye bir şey var. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Utanç verici bir durum yani. Ha Akın Gürlek Erdoğan'ın yazılı olmayan anayasasında suç işlemek üzere imparator tarafından görevlendirilmiş suçlarından mesul olmayan gladyatörse böyle yaptı diye Ekrem Bey içerideyse yarın bana da öyle yapar. Öbür gün ona da yapar. Ona da yapar. Sıra bir gün sana da gelir ama. Böyle düzen olmaz. Bu anayasa hepimizi koruyor. En çok da en baştakini korur anayasa. Neden? En çok hedefte olan odur. Bak darbe girişimi oldu. Anayasayı kaldırmaya kalktılar. Akın mı koştu? Özgür mü koştu? Anayasal düzeni korumak için o akşam. Babamın oğlu değil kimse. Hayatımızı tehlikeye attık. Bombalanan Kapalı Meclisi açtık F16'dan bomba yedik. Niye? O anayasa o meclisi korusun diye. O anayasa Cumhurbaşkanını da koruyor. Hepimizi koruyor. Sen anayasanın bir sayfasını görme. E mülkiyet hakkına olacak. Hepimizin tapuları var. Ne olacak? Evlilik cüzdanlarıyla mı kadınların nafaka hakkı var. Çocukların onun üzerinden miras hakkı var. Hepsi anayasada düzenleniyor bunların. Allah aşkına ne yaptıklarının farkında olsunlar yani. Bu kadar söylüyorum.