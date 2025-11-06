Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın

Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın
Yayınlanma:
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne yönetim kurulu üyesi olarak çift maaş aldığı iddia edilen Cumhuriyet Başsavcısı hakkında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne yönetim kurulu üyesi olarak atandığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek’in Eti Maden İşletmesinin yurt dışı şirketi olan Lüksemburg merkezli Etimine SA’nın yönetim kurulunda olduğu ortaya çıktı. Eti Maden İşletmesinin denetimini TBMM KİT Komisyonu yapıyor!

Cumhuriyet Halk Partisinin KİT Komisyonu Sözcüsü olarak söylüyorum. Buradan da ilan ediyorum! Şubat 2026’da Eti Maden İşletmesinin, yurt içi ve yurt dışı tüm şirketlerinin, 2023 ve 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinin denetleneceği, KİT Alt Komisyon toplantısı yapılacak.

Madem ki Akın Gürlek, bu denetim konusu olan yıllarda yönetim kurulu üyeliği yaptı, madem ki AKP’ye göre olan biten her şey normal, o zaman Akın Gürlek denetim toplantısına gelsin, Komisyona savunmasını yapsın. Meclis denetiminden kaçmasın!

Görevi bıraktım dese de, Akın Gürlek’in görev yaptığı dönemle ilgili sorumluluğu devam ediyor. Zira o dönem henüz denetlenmedi ve ibra edilmiş değil. Eti Maden’deki bu yasa dışı atama ve usulsüz iş ve işlemlerin hesabını millet adına mutlaka soracağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

